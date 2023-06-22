Bloomberg: ЕС согласовал новые санкции против России, чтобы помешать ей обходить старые

Европейские страны договорились об одиннадцатом пакете санкций против России, сообщает новостное агентство Bloomberg. Главная цель принимаемых мер — исключить возможности для обхода антироссийских санкций. Среди прочего, 11-й пакет предусматривает новый инструмент для борьбы с третьими странами, которые делают недостаточно, чтобы помешать Москве обойти санкции Запада.

Страны Европейского союза поддержали новый пакет санкций, направленных против России за её военную спецоперацию на Украине, включая меры, направленные на противодействие обходу штрафных мер, сообщает новостное агентство Bloomberg.

Это уже 11-й пакет санкций ЕС с тех пор, как президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. Как отмечается в статье, он включает в себя запрет на транзит многих товаров через Россию и новый инструмент для борьбы с третьими странами, которые не делают достаточно, чтобы помешать Москве обойти санкции Евросоюза. Швеция, которая в этом полугодии председательствует в ЕС по ротационному принципу, объявила о достижении согласия по санкциям в Twitter.

Главная цель принимаемых мер — ужесточить лазейки и бороться с обходом санкций. Это особенно касается способности Москвы получать запрещённые технологии через такие государства, как ОАЭ, Армения, Казахстан и другие государства Центральной Азии. Как подчёркивает Bloomberg, в конечном итоге эти технологии используются в российском оружии в боевых действиях на Украине.

Новый механизм наделяет страны ЕС полномочиями по ограничению экспорта ключевых товаров в целевые третьи страны, если дипломатические усилия по их сдерживанию не увенчались успехом. Согласно последнему проекту, в течение нескольких недель переговоров между представителями Евросоюза сфера применения этого механизма была смягчена до такой степени, что некоторые чиновники опасаются, что барьер для его применения теперь стал слишком высок.

Пакет был одобрен представителями ЕС, и это решение теперь должно быть официально подписано столицами стран Евросоюза, прежде чем меры будут официально приняты и вступят в силу. В ходе этого процесса могут измениться некоторые окончательные детали, после этого 11-й пакет санкций должен вступить в силу в пятницу.

ЕС отказался от планов по ограничению торговли с пятью китайскими компаниями, которые предположительно поставляли запрещённые технологии российским фирмам, после заверений Пекина, что этот вопрос будет решён в соответствии с требованиями санкционного пакета. В список включены три гонконгские компании, предположительно контролируемые Россией.

Предложения о запрете захода судов с запрещёнными товарами в порты ЕС также были практически отклонены, говорится в новом документе о санкциях. Новые меры включают в себя официальное прекращение поставок нефти по северному участку трубопровода «Дружба» и ограничения для судов, которые отключают свои навигационные системы.

Страны ЕС согласились расширить существующие запреты на автомобили и другие транспортные средства, а также на высокие технологии, используемые Россией на Украине, промышленные товары, железо, сталь и продукты переработки, в которых используются металлы, попавшие под санкции, говорится в проекте документа. Запреты на товары будут также распространяться на права интеллектуальной собственности и лицензии, выданные на производство соответствующих товаров. Кроме того, в санкционные списки будут добавлены десятки физических и юридических лиц, сообщает Bloomberg.