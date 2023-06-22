Фон дер Ляйен: Европе недостаточно прекращения огня на Украине — ей нужен настоящий мир

Европе недостаточно простого прекращения огня и замороженного конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии в интервью телеканалу CNBC. По её словам, такой конфликт может в любой момент вспыхнуть снова, поэтому региону нужен «настоящий мир». При этом фон дер Ляйен отметила, что Китай может стать решающим игроком в мирном процессе и повлиять на Россию, чтобы усадить её за стол переговоров.

Прекращения огня на Украине недостаточно для европейских чиновников, которые хотят прочного мира в регионе, заявила в интервью CNBC председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы очень чётко понимаем, что не хотим только лишь прекращения огня и замороженного конфликта в регионах Украины, потому что эти регионы всегда будут хрупкими. Никакие инвестиции туда не пойдут, и конфликт может в любой момент вспыхнуть снова, как мы узнали с 2014 года. Поэтому это должен быть настоящий мир», — сказала фон дер Ляйен в кулуарах конференции, посвященной усилиям по восстановлению Украины.

Как напоминает телеканал, Киев оказывает сопротивление проведению российской спецоперации с февраля 2022 года. Напряжённость в отношениях с Москвой уходит корнями в 2014 год, когда в состав России был включён полуостров Крым, который Киев продолжает считать частью Украины.

Украина находится на ранних стадиях контрнаступления. Военные аналитики утверждают, что Киев добивается небольших успехов, сообщает CNBC.

Мирные переговоры пока кажутся труднодостижимыми, а западные чиновники скептически относятся к перспективам успеха международных инициатив, таких как план из 12 пунктов, представленный основным торговым партнёром России Китаем в первую годовщину конфликта.

План Пекина не осуждает Россию за спецоперацию на Украине и не предусматривает возвращение Крыма Украине. В интервью CNBC фон дер Ляйен сказала, что Китай, тем не менее, может стать решающим игроком в мирном процессе.

«Китай является постоянным членом ООН, а это влечёт за собой ответственность. И Китай имеет влияние на Россию, поэтому мы ожидаем, что Китай использует это влияние, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров», — сказала она.

Комментарии главы Еврокомиссии прозвучали в тот момент, когда западные правительства, похоже, активизируют свои усилия по будущему восстановлению Украины, отмечает CNBC. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил на конференции в среду о предоставлении кредитных гарантий на сумму $3 млрд в течение трёх лет. Европейский союз во вторник заявил, что предоставит Украине помощь в размере €50 млрд в период с 2024 по 2027 год.

По словам фон дер Ляйен, двухдневная встреча в Лондоне была посвящена координации помощи Киеву со стороны правительств, а также убеждению частных инвесторов присоединиться к поддержке Украины. «Нам нужны знания, опыт и, конечно, финансовая мощь», — завила она.

По данным Всемирного банка и Еврокомиссии, опубликованным в марте, стоимость восстановления Украины составит около $411 млрд. Однако эта цифра предшествовала разрушительному обвалу дамбы Каховской ГЭС и последовавшим за ним наводнениям в начале этого месяца, и по мере затягивания боевых действий стоимость восстановления страны только увеличивается, подчёркивает телеканал CNBC.