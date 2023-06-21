Der Standard: новая стратегия должна помочь ЕС не попасть в экономическую зависимость от Китая

Еврокомиссия представила новую стратегию экономической безопасности, которая должна гарантировать, что Европа больше не попадёт в такую зависимость, как в случае с российским газом. Как сообщает австрийская газета Der Standard, в основном положения концепции касаются торгово-экономических связей ЕС с Китаем. Критики предостерегают, что такой подход может привести к разобщённости и нанести большой ущерб.

Повторный захват Китаем важнейших объектов инфраструктуры Европы вызывает подозрения в Старом Свете — и приводит к различным результатам, пишет австрийская газета Der Standard.

В то время как запланированное в прошлом году вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в порт Дуйсбурга сорвалось, спорная сделка с портом Гамбурга была завершена на этой неделе — вероятно, к неудовольствию Еврокомиссии, которая предостерегала против вхождения Cosco в терминал порта.

Теперь брюссельские власти представили концепцию экономической безопасности, которая, среди прочего, предусматривает более строгий контроль иностранных инвестиций в ЕС. Потому что, по мнению Еврокомиссии, национальные инструменты применяются недостаточно последовательно, как в случае с портом Гамбурга. Это должно измениться с новой стратегией экономической безопасности. Также в представленную во вторник концепцию, нацеленную, в основном, вероятно, на Китай, вошли такие положения, как более точный контроль за инвестициями ЕС за рубежом и более строгие правила в отношении экспорта и совместных исследований и разработок.

Рост геополитической напряжённости, усиление конкуренции, потрясения от пандемии коронавируса и российской спецоперации на Украине высветили риски экономической зависимости, отмечает Der Standard. «Экономическая безопасность стала для нас приоритетом», — подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новая стратегия, по её словам, обеспечит суверенитет, безопасность и процветание Европы в ближайшие годы.

Фон дер Ляйен хочет избежать зависимости, как это произошло с российским природным газом. Новая концепция безопасности должна привести к «снятию риска» в экономических отношениях, но не к «отгораживанию» от Китая. В конце концов, Поднебесная является самым важным торговым партнёром Евросоюза. В 2021 году 16% внешней торговли ЕС приходилось на Китай — чуть больше, чем на США, на которые приходится на один процент меньше. План Еврокомиссии состоит в том, чтобы определить ограниченную область экономических отношений, где применяется строгий государственный контроль. Однако широкая масса торговых потоков должна оставаться как можно менее этим затронутой.

Ориентиры следующие: ЕС не должен быть уязвим для шантажа в случае кризиса и не должен способствовать усилению Народной Республики в военном отношении. С этой целью впервые будет собрана информация об экономических отношениях, исследовательских партнёрствах и других формах сотрудничества и составлена целостная картина ситуации, сообщает австрийская газета.

Таким образом, Еврокомиссия хочет повысить безопасность цепочек поставок, в том числе в сфере энергоснабжения, поясняет Der Standard. Необходимо снизить риски для критической инфраструктуры, а также для высоких технологий, где нужно предотвратить нежелательную передачу знаний. Сюда входят такие области, как квантовые компьютеры, искусственный интеллект, мобильная связь, биотехнологии и робототехника. Вместо этого государства-члены должны укреплять внутреннее производство критически важных товаров, таких как батареи и микрочипы, и ограничивать экспорт стратегически важных технологий.

Однако экономист Жеромин Цеттельмайер, глава брюссельского экономического института Bruegel, предупреждает: «Концепция экономической безопасности посылает сигнал в направлении деглобализации. Она должна быть очень тщательно выверена, иначе она превратится в разделение и нанесёт большой ущерб».

Поскольку такие вопросы, как национальная безопасность и контроль над инвестициями, относятся к компетенции государств ЕС, предложения Еврокомиссии не являются обязательными для исполнения. По словам дипломатов, они, тем не менее, существенно влияют на дискуссии по этим вопросам между странами-членами, заключает австрийская газета Der Standard.