В Министерстве иностранных дел Китая выступили резко против решения ряда стран ЕС запретить использование продукции китайской компании Huawei для сетей 5G, сообщает CNA. В ведомстве отметили, что это решение «противоречит духу закона и порядка», а также нарушает «принцип честной конкуренции».

Китай выступил решительно против запрета на использование продукции китайского гиганта Huawei, который ввели некоторые страны Европейского союза. Министерство иностранных дел страны назвало этот шаг типичным проявлением, цитата, «презумпции виновности». Там также отметили, что китайские поставщики телекоммуникационного оборудования никогда не ставили под угрозу безопасность европейских стран, а наоборот, внесли значительный вклад в развитие европейского телекоммуникационного сектора.

ВАН ВЭНЬБИНЬ, представитель Министерства иностранных дел Китая: То, что Европейская комиссия без какой-либо правовой основы и доказательств публично отнесла юридическое лицо к разряду представляющих риск, противоречит духу закона и порядка, а также является откровенным нарушением принципа честной конкуренции в рыночной экономике и свободной торговле, которые европейская сторона всегда пропагандировала.

Китай решительно призывает Европейский союз придерживаться международных экономических и торговых правил, избегать политизации и секьюритизации и воздерживаться от подавления иностранных компаний под предлогом безопасности.

В Huawei отреагировали аналогичными заявлениями, отметив, что решение не было основано на прозрачной объективной технической оценке сетей 5G.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал больше стран-членов ограничить или запретить использование продукции Huawei и ZTE для сетей 5G. Он указал на риски для коллективной безопасности блока. Десяток стран уже так и поступили. Три года назад в ЕС договорились ограничить взаимодействие с поставщиками, представляющими высокий риск, такими как Huawei, из-за беспокойства о возможных саботаже или шпионаже.

Дата выхода в эфир 16 июня 2023 года.