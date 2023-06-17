CNA: типичное проявление «презумпции виновности» — Китай осудил решение стран ЕС запретить сотрудничество с Huawei

01:02
14 банков из трёх стран запустили международные переводы в СБП
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что уже 14 банков из трёх стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей.
01:01
Губернатор Калининградской области назвал цель «Балтики» на следующий сезон РПЛ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что перед футбольным клубом «Балтика» поставлена задача сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2023/24.
00:50
Spiegel: украинские танкисты прибегают к хитростям, чтобы избежать боя в контрнаступлении
Украинские танкисты, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин из страха перед боем с армией России.
00:49
Кержаков стал главным тренером «Спартака» из Суботицы
Президент «Спартака» из города Суботицы Никола Симович сообщил, что Александр Кержаков назначен на пост главного тренера команды.
00:43
Гладков: в Белгороде горит кровля жилого дома
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара.
00:38
Колодин: футболисты «Динамо» в сезоне-2023/24 будут играть более уверенно
Бывший защитник сборной России по футболу Денис Колодин считает, что игроки московского «Динамо» в следующем сезоне будут действовать более убедительно.
00:28
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 31 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 168 снарядов.
00:24
Губерниев считает, что МОК и так рекомендациями предлагал россиянам статус беженцев
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что предложение министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука ничем не отличается от рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к участию в летних Играх-2024 в Париже.
00:15
Focus: Путин смог с помощью западных санкций сделать российскую экономику сильнее
Обозреватель Focus Габор Штейнгарт заявил, что президент России Владимир Путин смог умело использовать санкции в экономических интересах своей страны, несмотря на все попытки Запада ослабить Россию.
00:08
Капитан сборной России по гандболу Дмитриева перейдёт в словенский «Крим»
Генеральный директор московского ЦСКА Эдуард Акопян сообщил, что капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева продолжит карьеру в словенском клубе «Крим».
00:04
Сборная Германии по футболу проиграла команде Польши в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу на выезде потерпела поражение от команды Польши в товарищеском матче.
00:02
Власти Севастополя сообщили о восстановлении электроснабжения в городе
Власти Севастополя сообщили о восстановлении электроснабжения в городе после сбоя автоматики на подстанции.
23:47
Посол Антонов встретился в Вашингтоне с американским послом Трейси
Посол России в США Анатолий Антонов провёл в Вашингтоне встречу с американским послом Линн Трейси, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
23:46
Англия разгромила Мальту в квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года
Сборная Англии в гостях нанесла разгромное поражение команде Мальты в матче группового этапа квалификационного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
23:45
Байден закончил речь об огнестрельном оружии фразой «Боже, храни королеву»
Американский президент Джо Байден закончил выступление на тему огнестрельного оружия в штате Коннектикут фразой «Боже, храни королеву».
23:41
Голевые пасы Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс в отборе на ЧЕ-2024
Сборная Армении в гостях нанесла поражение команде Уэльса в матче группового этапа квалификационного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
23:38
Глава Минобороны Венгрии назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным
Глава Министерства обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в ходе саммита министров обороны стран НАТО в Брюсселе назвал членство Украины в Североатлантическом альянсе несвоевременным и невозможным.
23:34
Дудина — о бронзе на турнире Большого шлема по дзюдо: самый сложный поединок в карьере
Россиянка Кристина Дудина дала понять, что ей было совсем непросто завоевать бронзовую медаль на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Астане.
23:32
Вартанян победил Резникова в финале Гран-при ACA
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян нанёс поражение Артёму Резникову из Казахстана в главном поединке 159-го турнира лиги Absolute Championship Akhmat (ACA).
23:30
Зеленский утверждает, что глава украинской разведки Буданов был на заседании 16 июня
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, о ранении которого ранее сообщали СМИ, присутствовал на заседании военного кабинета 16 июня.
23:20
Глава Минэнерго России Шульгинов: тёплая зима в Европе может не повториться
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в интервью RT на ПМЭФ, говоря о возможности глобального энергокризиса, заявил, что в этом году тёплая зима в Европе может не повториться.
23:20
Булыкин считает Испанию фаворитом финала Лиги наций с Хорватией
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что сборная Испании по футболу будет иметь преимущество в финальном матче Лиги наций УЕФА с командой Хорватии.
23:13
Госдеп США одобрил продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на $611 млн
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам военных беспилотников и оборудования на сумму $611 млн.
23:07
Глава Минэнерго Шульгинов рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа
Министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью RT на полях ПМЭФ рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа.
23:03
Салихов предположил, что смог бы одержать победу над чемпионом UFC Эдвардсом
Российский боец смешанных единоборств в полусредней весовой категории Муслим Салихов считает, что смог бы на равных противостоять действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата англичанину Леону Эдвардсу.
22:50
Bloomberg: полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить из-за проблем с преемником
Полномочия нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут продлить, поскольку страны НАТО не могут определиться с его преемником.
22:47
Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон
В Министерстве спорта сообщили, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр Александра Трусова включены в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.
22:41
Губернатор Севастополя объяснил сбой в подаче электроэнергии отключением автоматики
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил сбой в подаче электроэнергии в городе, о котором сообщили местные жители в соцсетях, отключением автоматики.
22:37
Глава МИД Франции Колонна: Париж должен сохранять каналы диалога с Москвой
Глава французского МИД Катрин Колонна выразила уверенность, что Франции необходимо сохранять каналы диалога с Россией, в том числе на уровне глав государств.
22:36
Голубев: в «Ростове» ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал понять, что задолженность по зарплатам в футбольном клубе «Ростов» будет закрыта после продажи ряда игроков.
22:34
Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в НАТО
Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.
22:29
Экс-советник Макгрегор: НАТО может пойти на прямое столкновение с Москвой при разгроме ВСУ
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Североатлантический альянс может пойти на прямое столкновение с Россией при разгроме Вооружённых сил Украины.
22:21
Первая тренировка Гран-при Канады «Формулы-1» завершена досрочно из-за технических проблем
Первая свободная практика Гран-при Канады «Формулы-1» была досрочно завершена из-за технических проблем на трассе.
22:20
Рогов: новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись.
22:13
ЦПВС: в сирийской Ракке зафиксированы провокации со стороны подразделений ВС США
В сирийской провинции Ракка зафиксированы провокационные действия со стороны подразделений Вооружённых сил США, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
22:08
«РБ Спорт»: Аршавин покинет «Зенит» в начале июля
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин может в скором времени уйти из петербургского клуба.
22:06
Глава Минстроя Файзуллин: оценить состояние плотины Каховской ГЭС можно примерно через неделю
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что оценить состояние плотины Каховской гидроэлектростанции можно будет примерно через неделю.
21:58
«Магнит» выставил иностранным инвесторам оферту на выкуп до 10% своих акций
Ритейлер «Магнит» выставил иностранным инвесторам оферту на выкуп до 10% своих акций, цена согласована с правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
21:52
Зеленский заявил, что ему непонятна логика визита африканских лидеров в Россию 17 июня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему непонятна логика визита лидеров африканских стран в Россию 17 июня.
21:49
РФС в кратчайшие сроки может запустить систему VAR
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) дали понять, что сезоне-2023/24 может быть вновь запущена система по распознаванию офсайдных линий.
21:42
Силуанов: Минфин фиксирует рост реальных доходов россиян с конца 2022 года
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что с конца 2022 года ведомство фиксирует рост реальных доходов россиян.
21:41
Аналитик Федосова: экономический профиль ПМЭФ диктовал магистральные темы выступления Путина
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ.
21:37
Песков адресовал Минкультуры вопрос о сроках нахождения «Троицы» в храме Христа Спасителя
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Министерству культуры вопрос о сроках нахождения иконы «Троица» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя.
21:32
Футбольный клуб «Балтика» выкупил у ЦСКА Пряхина
Полузащитник московского ЦСКА Сергей Пряхин продолжит выступать за калининградскую «Балтику» на постоянной основе.
21:31
Генпрокурор Краснов заявил, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными
Российский генеральный прокурор Игорь Краснов высказал мнение, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными.
21:22
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал поступком настоящего лидера встречу Путина с военкорами
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что встреча президента России Владимира Путина с военкорами является поступком настоящего лидера.
21:19
Минюст включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского и политика Льва Шлосберга
Минюст России включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского и политика Льва Шлосберга.
21:12
Спецпредставитель президента России Швыдкой назвал справедливой передачу «Троицы» РПЦ
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости назвал справедливым решением передачу «Троицы» Андрея Рублёва Русской православной церкви (РПЦ).
21:12
«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах
«Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.
21:12
«РБ Спорт»: «Торпедо» выкупило у «Краснодара» нападающего Манелова
Московское «Торпедо» выкупило нападающего Ираклия Манелова у «Краснодара».