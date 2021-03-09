NI: путь к успеху для Huawei лежит через Россию — и её научно-техническое «наследие»

Компания Huawei, которая вот уже несколько лет подвергается жёсткому прессингу со стороны США, компенсирует часть этого давления, развивая деятельность в России — и китайский гигант уже выиграл от этого, получив не только хорошо развитый цифровой рынок, но и качественные кадры, сообщает The National Interest. Как пишет американское издание, хотя некоторые представители российского IT-сектора относятся к партнёрству с китайцами настороженно, разработчики из России уже помогают Huawei преодолевать западные санкции.

2020 год оказался для китайской Huawei трудным: в августе администрация президента США Дональда Трампа наложила на компанию дополнительные ограничения, направленные на затруднение для неё доступа к компьютерным чипам, созданным с применением американских технологий, тогда как ряд европейских стран, включая Великобританию, Францию, Швецию, Польшу и Румынию запретили технологическому гиганту из Поднебесной участвовать в развёртывании сетей связи 5G, пишет The National Interest. Впрочем, есть страна, где компанию по-прежнему встречают тепло, и это — Россия, подчёркивается в материале издания. Как напоминает обозреватель журнала, именно в российской столице в минувший вторник состоялась ежегодная партнёрская конференция Huawei, и в ходе мероприятия региональные топ-менеджеры китайского гиганта с гордостью рапортовали, что в прошлом году реализовали в стране более четырёх тысяч различных проектов в сотрудничестве с более чем тысячей местных партнёров. Они также рассказали, что компания сертифицировала три сотни российских специалистов и открыла на российской территории 38 академий, которые будут проводить для студентов бесплатные семинары в области информационных и коммуникационных технологий, пишет автор.

Как отмечает обозреватель NI, интерес к России в Huawei начали проявлять уже давно — на протяжении последних лет компания перебросила значительную часть своей деятельности на российское направление, чтобы компенсировать растущую напряжённость в отношениях с западными странами, и в процессе стала «стержнем» развивающегося технологического партнёрства между Москвой и Пекином. С 2014 года Россия стала для Huawei самым быстрорастущим рынком — её продажи здесь в этот период стали расти на 51% в год. В стране у китайского гиганта имеется более 1300 корпоративных клиентов, а её марки смартфонов в последние годы регулярно оказываются на первых строчках рейтингов продаж; в планах компании на нынешний год — открыть 50 новых магазинов по всей стране в дополнение к уже имеющимся 18. Huawei также активно сотрудничает с крупными российскими игроками: к примеру, в июне 2019 года она заключила с компанией МТС соглашение о развёртывании сети 5G в России, в марте 2020-го — совместно со Сбербанком инициировала запуск новой облачной платформы, нацеленной на российских корпоративных клиентов, а в прошлом октябре — заключила сделку с «Автодором» о строительстве дорог, по которым смогут ездить беспилотные автомобили, перечисляет журналист The National Interest.

Что более важно, Huawei активно расширяет в России научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность: она наладила партнёрство с 20 ведущими российскими университетами и институтами, а в августе 2019-го объявила о скором создании трёх новых исследовательских центров в России, работать в которых к 2025 году будут 1500 российских сотрудников, продолжает автор. Таким образом, численность научного персонала компании в стране будет увеличен в четыре раза, констатирует он.

По данным The National Interest, многие россияне воспринимают растущее влияние китайского гиганта в стране двояко — по их мнению, оно может оказаться для России как «благословением», так и «проклятием». Как заявил в интервью изданию президент некоммерческого партнёрства разработчиков ПО «РУССОФТ» Валентин Макаров, сотрудничество с Huawei может дать российским компаниям шанс выйти на мировые рынки и разработать новые технологические решения, не имеющие аналогов в США и Европе — однако оно также таит в себе и риски. «Есть опасность, что ведущие китайские компании мирового уровня вроде Huawei или Alibaba придут в Россию и начнут обращаться с нами, как с младшим братом. Россия не может быть младшим братом Китая, и дело здесь даже не в статусе великой державы, а в сохранении ядерного паритета. Положение младшего брата создаёт значительный риск внутренней и внешней нестабильности», — приводит The National Interest слова Макарова.

Huawei присутствует в России не одно десятилетие — свой первый российский офис она открыла ещё в 1996-м, и для самой китайской компании он стал первым отделением вне территории Китая и Гонконга, пишет NI. Основатель и президент Huawei Жэнь Чжэнфэй в своих интервью крайне высоко оценил технологический потенциал России и даже говорил, что достичь прорыва в технологиях 3G компания смогла благодаря молодому российскому исследователю, отмечается в материале журнала.

Как подчёркивает обозреватель NI, после того как в 2014 году разразился «украинский кризис» и отношения между Россией и Западом испортились, перед Huawei открылись новые возможности. Российский лидер Владимир Путин в ответ на введённые США и Евросоюзом в отношении Москвы санкции подписал ряд указов, направленных на «расстыковку» страны с Западом в технологическом отношении, одновременно попытавшись простимулировать развитие отечественного сектора, предоставив ему серьёзные налоговые послабления и пообещав в четыре раза увеличить объём инвестиций в IT. Однако несмотря на все эти усилия полностью заменить западные технологии отечественными аналогами страна не сумела — и тогда она обратилась к Huawei как к «поставщику аппартного обеспечения и новейших технологий мирового уровня, который при этом отличается большей надёжностью с геополитической точки зрения», поясняет автор.

«Российским компаниям нужны более надёжные технологические системы, которые не окажутся в будущем под запретом в связи с введением какого-нибудь режима санкций и с которыми у них будет возможность обновлять свои средства, поддерживать их и решать с их помощью задачи нового поколения», — прокомментировал ситуацию для NI эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев. По словам Габуева, российские чиновники отлично понимают, что Huawei может получить личные данные своих российских клиентов, воспользовавшись «бэкдорами» в своих сетях, но считают это «меньшим злом» по сравнению с перспективой получения той же информации западными компаниями: «Разница здесь в том, что российский силовой аппарат считает, что Запад пытается добиться смены режма в России и может прибегнуть к саботированию цифровой экономики страны, чтобы вызвать социально-экономические потрясения. Что же касается Китая, силовики убеждены, что он, может, и прибегает к похищению интеллектуальной собственности, но смена режима ему точно не нужна».

У Huawei тоже хватало сложностей в отношениях с Западом — в мае 2019-го Министерство торговли США в связи с опасениями по поводу шпионажа запретило американским предприятиям сотрудничать с китайским гигантом, а впоследствии Вашингтон и вовсе развернул полноценную глобальную кампанию, намереваясь убедить своих союзников отказаться от участия компании в развёртывании сетей 5G на своей территории, пишет The National Interest. Чтобы несколько сбросить это растущее давление, Huawei в числе прочего и предпринял «разворот в сторону России», заявил в интервью NI инвестор и профессор Пекинского университета Джеффри Таусон. «В Huawei знают, что в США, Австралию, Японию и большинство европейских стран им в связи с нынешней политической ситуацией не пробраться. Поэтому если Huawei желает быть глобальным игроком, ей нужно будет решать, на каких рынках она сможет одержать верх — и Россия, вероятно, в этом списке находится в первых строчках», — цитирует Таусона журнал. По мнению эксперта, Россия смогла предложить китайскому гиганту значительно более развитый, чем у многих стран цифровой рынок, ведь подавляющее большинство россиян имеют смартфоны и банковские карты, а цены на мобильную связь в стране невысоки. «В других регионах мира вы подобного не увидите», — пояснил Таусон.

Ещё одним «активом» для Huawei стало российское наследие в области научных и математических исследований, упоминается в статье NI. Как отмечает автор материала, согласно проведённому ведущей технологической компанией HackerRank исследованию с участием 1,5 млн IT-специалистов, лучшими в мире разработчиками программных продуктов обладают как раз Россия и Китай, однако несмотря на такой потенциал многие американские и европейские технологические компании из-за геополитических трений в последние годы не спешат разворачивать разработку ПО в России, а некоторые из них и вовсе стали сворачивать уже существующие проекты. Этим и воспользовался китайский гигант. «Huawei смогла прийти на это заброшенное поле и собрать весь этот огромный потенциал без какой-либо серьёзной конкуренции с чьей-либо стороны. Это стало для компании большой победой», — пояснил в беседе с корреспондентом NI президент «РУССОФТ» Валерий Макаров.

По данным The National Interest, российские инженеры уже помогают Huawei найти способы «облегчить бремя американских санкций» — к примеру, программисты из России, по некоторым данным, активно участвуют в разработке компанией собственной операционной системы Harmony, которая должна будет прийти на замену ОС Android от Google. Разработка Harmony стала для Huawei одной из приоритетных задач в 2019 году, после того как Google в соответствии с принятыми Вашингтоном санкциями отозвал у компании лицензию на использование Android

Благодаря активному инвестированию в Россию Huawei также смогла заручиться поддержкой правительства страны: в июне 2019 года Владимир Путин резко раскритиковал меры, принятые американскими властями в отношении компании, назвав их попыткой «бесцеремонно вытолкнуть её с глобального рынка». Вместе с тем, отдельные представители российского IT-сектора, знакомые с ситуацией, считают, что деятельность Huawei в России не так благотворна, как может показаться — например, по словам основателя российской консалтинговой компании в области IT Witology Сергея Карелова, если российские разработчики будут и дальше толпами уходить в Huawei, развитие отечественной IT-индустрии только замедлится. «IT-специалисты элитного уровня — ресурс редкий, поэтому всякий раз, когда половина этого небольшого кадрового резерва куда-то уходит — либо уезжая за границу, либо просто начиная работать на китайскую компанию, — это становится серьёзной потерей», — цитирует Карелова NI. Если же рассматривать ситуацию шире, то наращивание Huawei влияния на российский IT-сектор может в конечном счёте привести к тому, что Москва просто сменит технологическую зависимость от Запада на зависимость от Китая, уверен специалист. «Технологии сегодня решают всё — и в политике, и в экономике, и в военной сфере, — заявил он корреспонденту американского журнала. — Так что если какая-то страна получает большую часть, а то и все технологии от другой страны, это означает тотальную зависимость во всём».