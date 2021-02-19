Эксперт CGTN: Байден унаследовал от Трампа сложную технологическую войну с рисками для США и всего мира

От предшественника новому президенту США Джо Байдену осталась сложная масштабная технологическая война с Китаем с целым рядом нерешённых проблем — от TikTok до 5G и экстрадиции в Америку арестованной дочери основателя Huawei, заявил в интервью CGTN юрист Сет Беренцвейг. По мнению аналитика, учитывая размеры экономик США и КНР, в таком противостоянии «много всего на кону» и для его участников, и для всего мира.

Давайте обсудим эту тему с Сетом Беренцвейгом. Он адвокат, специализирующийся на корпоративном праве и технологиях, а также основатель и управляющий партнёр фирмы Berenzweig Leonard.

Сет, давайте немного поговорим о TikTok. Последние цифры свидетельствуют о резкой перемене ситуации в лучшую сторону для платформы. Но я общался с рядом экспертов, и они утверждают: после Трампа всё может становиться лишь лучше, но не ждите каких-то существенных сдвигов сию же минуту. Как сейчас всё обстоит, на ваш взгляд?

СЕТ БЕРЕНЦВЕЙГ, юрист: В течение последнего года администрации Трампа TikTok находился в масштабном юридическом противостоянии с США. По сути, развернулась технологическая война по нескольким фронтам, и одним из таких фронтов стала судебная система. TikTok получил определённые предписания, президентские указы, которые пытались ограничить возможности компании по ведению бизнеса на территории Соединённых Штатов. Шли разбирательства в различных федеральных судах, и администрация Трампа не особо преуспела в своей инициативе, но власти пытались отстаивать свою позицию… А вот у TikTok до сих пор дела шли весьма неплохо, он выигрывал дела в суде.

Таким образом администрация Байдена унаследовала масштабную и сложную технологическую войну, и частью её, конечно же, является вопрос TikTok. Команда нового президента попросила суды поставить на паузу все апелляции по делам, касающимся платформы, чтобы она смогла как следует разобраться в ситуации.

Позвольте задать вам вопрос о недавнем репортаже Reuters о компаниях-производителях полупроводников. Они вроде как хотят отменить инициативу администрации Трампа, запрещающую продажу американских технологий китайской компании Huawei. На кону миллиарды долларов и сделки по продаже технических разработок и микросхем. И всё это зависит от решения Байдена в отношении ограничений на экспорт.

Как мы видим, в экономике сейчас достаточно тяжёлое положение. Существует ли некое давление на Байдена, подталкивающее его к тому, чтобы изменить позицию Вашингтона по этому вопросу?

СЕТ БЕРЕНЦВЕЙГ: На Байдена пытаются оказывать давление сразу несколько различных сторон. Консерваторы здесь, в Вашингтоне, настаивают на том, чтобы президент сохранил жёсткую линию в отношении Китая, подталкивают его к тому, чтобы дать отпор предполагаемой «несправедливой торговле» и недобросовестным торговым практикам со стороны Пекина.

Но, на мой взгляд, в текущей ситуации существует немало рисков, и президент, можно сказать, ходит по тонкому льду. С одной стороны, ему необходимо поддерживать жёсткую позицию в отношении Китая и продолжать защищать определённые направления. Но с другой стороны, если Байден будет слишком жёстким, это может вызвать негативную реакцию бизнес-среды.

Как вы упомянули, в сфере бизнеса между США и Китаем существует явление эдакого «перекрёстного опыления». КНР и Соединённые Штаты представляют собой самые богатые и наиболее могущественные экономики в мире. И если этими отношениями не руководить правильно, это может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса как здесь, в Америке, так и во всём мире. К примеру, у Tesla есть большой новый завод в Китае, и компания хочет иметь возможность и дальше на нём работать. И так дела обстоят по многим фронтам.

Вы правильно отметили, что Huawei будет вопросом, который администрация Трампа в весьма сложном виде передала администрации Байдена. Команда нового президента изучает этот вопрос, и, думаю, какие-то изменения будут, но жёсткая риторика в плане ведения бизнеса с Китаем останется неизменной.

Давайте затронем ещё одну инициативу администрации Трампа — попытки добиться экстрадиции Мэн Ваньчжоу. Опять-таки кто-то может подумать, что сейчас Байден больше сосредоточен на вакцинации, борьбе с COVID-19, решении экономических проблем. Поэтому тема с Мэн Ваньчжоу не входит в число наиболее приоритетных. Но всё-таки как, на ваш взгляд, президент будет действовать в этом вопросе?

СЕТ БЕРЕНЦВЕЙГ: Это действительно очень сложный и острый вопрос. Вы говорите о старшей дочери основателя и президента Huawei, которая занимала должность финдиректора компании. На данный момент она находится под арестом в Канаде и борется против экстрадиции в Америку. Соглашусь с вами, администрации Байдена будет непросто сфокусироваться на этом деле. Оно действительно показывает, насколько сложны отношения между США и Китаем.

На данный момент некоторые влиятельные державы пытаются наладить своё взаимодействие. У Китая всё более тесные отношения с Европой, и это включает в себя передачу 5G-технологий. США хотят занимать сильную позицию в этой сфере. Вероятно, Байдену придётся прибегнуть к многонациональному, многостороннему подходу. Но ему будет очень непросто убедить такие страны, как Великобритания и Германия, отдалиться от Китая и присоединиться к противостоянию с американской стороны. Это очень сложная ситуация, здесь много рисков, много всего на кону для экономики и компаний как в США, так и по всему миру в целом.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2021 года.