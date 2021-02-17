Le Figaro: после «великой депрессии» демократии Запад должен вернуться к здравомыслию и свободе

В 2020 году пандемия коронавируса в совокупности с другими факторами привела к упадку демократии по всему миру, анализирует политическую ситуацию обозреватель Le Figaro Николя Баврез. Теперь Западу необходимо объединиться для защиты общих ценностей — здравого смысла и свободы, которые в прошлом стали залогом его процветания и успеха.

Прошлый год ознаменовался историческим упадком демократии, пишет обозреватель Le Figaro Николя Баврез. Об этом неопровержимо свидетельствует рейтинг стран мира по степени их демократичности, составленный The Economist. Согласно ему, в 2020 году из 167 стран на планете насчитывалось только 23 полноценных демократических государств, в которых проживает 8,4% населения мира. Более половины всех людей живёт в авторитарных или гибридных странах, которые чаще встречаются, при этом свободы ограничивают на всех континентах.

Этот феномен объясняется многими факторами, объясняет автор статьи. Во-первых, продвижение китайской модели капитализма, которой всё чаще подражают в развивающихся странах. Во-вторых, увеличение числа сильных лидеров, чья власть основана на демократуре: от путинской России до Турции Эрдонага и Саудовской Аравии под предводительством Мухаммеда бен Сальмана. Бесконечные войны, которые опустошают Афганистан, Ближний Восток, Сирию, Сахель и Эфиопию, а также подрывают мировую демократию.

Однако главная причина кроется в самих демократических странах, где эпидемия коронавируса привела к ограничениям свобод, продемонстрировала уязвимость и нарушения работы представительных институтов власти и увеличила пропасть между руководителями стран и их гражданами.

В тексте отмечается, что карантин и комендантский час усилили атомизацию населения, замыкание на своём мире и поляризацию точек зрения, которую усугубили соцсети. Закрытие целых секторов экономики, сопровождавшееся банкротствами и увеличением числа безработных, завершило дестабилизацию среднего класса. Наконец, огромные пробелы в урегулировании кризиса в здравоохранении заставили некоторых людей сменить страх на гнев, и всё большая их часть склоняется к авторитаризму для восстановления безопасности.

Символом подрыва демократии стал штурм Капитолия: он показал, что политическая свобода остаётся непрочной и даже в США держится лишь на тонкой ниточке верховенства закона. Европа тоже не отстаёт — так, Франция оказалась среди других неидеальных демократий, по версии The Economist. Этому способствовало привлечение Совета по обороне для борьбы с пандемией, передача всей власти главе правительства путём введения чрезвычайного положения в здравоохранении указом от 23 мая 2020 года, а затем его продление до 1 июня 2021 года, самороспуск парламента, ограничение общественных свобод, отсутствие открытых дебатов и рост насилия в обществе.

Демократические страны под перекрёстным огнём авторитарных режимов и религиозного фанатизма, популизма и пандемии никогда ещё не были настолько уязвимы с 1930-х годов, когда они не смогли объединиться перед лицом великой депрессии и тоталитарных режимов. Тем не менее у них остались ресурсы и возможности для восстановления, если они смогут мобилизовать население и выступить единым фронтом против своих соперников. «Именно эта задача 2020-х годов станет решающей для будущего свободы», — считает Николя Баврез.

После эпидемии государства ещё больше разойдутся как в экономическом плане, так и в плане могущества и возможности поддерживать гражданское согласие. Как предполагает журналист, демократии либо разрушатся изнутри, отказавшись от свободы и предоставив решающее преимущество Китаю и демократурам, либо, как в 1945 году, они восстановятся и объединятся для защиты своих ценностей.

Во втором случае им придётся изменить общественно-экономический договор, возобновить цифровой и экологический переход в противовес хищническому капитализму, вкладывать значительные средства в образование, здравоохранение и безопасность для содействия интеграции, укрепляя правовое государство, снова привлечь граждан к принятию решений и участию в общественных обсуждениях, а также создавать новые демократические союзы, которые не будут полагаться только на заверения Соединённых Штатов.

В этом контексте эпидемия также намечает возможные решения кризиса и даёт надежду на будущее, отмечает автор статьи. Те страны, которые лучше всего справились с кризисом, одновременно санитарным, экономическим и политическим, на самом деле являются демократиями. Например, к таким государствам относятся Южная Корея, Тайвань, Новая Зеландия и Северная Европа.

Американская конституция и система противовесов в конце концов смогла противостоять атакам Трампа. Популистские лидеры проявили свою безответственность и некомпетентность, и теперь в Гонконге, Каракасе, Мьянме, России и Турции люди продолжают рисковать своей жизнью ради свободы. «Именно Запад должен возродить здравомыслие и свободу, которые лежали в основе его процветания и успеха», — пишет Николя Баврез на страницах Le Figaro.