Der Spiegel: поражение для Варшавы — Европейский суд признал польскую реформу юстиции нарушающей законы ЕС

Европейский суд вынес вердикт, знаменующий окончательное поражение правительства в Варшаве в споре с Брюсселем, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Согласно решению суда, реформа системы правосудия, проведённая Польшей в 2019 году, несовместима с европейским правом и нарушает законодательство ЕС. Еврокомиссия уже удерживает несколько миллиардов евро для Польши в качестве штрафа и может подать повторное заявление о регулярных выплатах за несоблюдение правовых основ Евросоюза.

Судебная вражда между ЕС и Польшей выходит на новый виток, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Согласно постановлению Европейского суда, судебная реформа, проведённая страной — членом Евросоюза в 2019 году, несовместима с директивами ЕС. Таким образом, суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии, что стало окончательным поражением для правительства в Варшаве в продолжительном споре.

«Польская судебная реформа от декабря 2019 года противоречит законодательству ЕС, — сказано в заявлении Европейского суда. — Ценность верховенства закона является неотъемлемой частью идентичности ЕС».

По данным информационного агентства Reuters, решение касалось, в частности, того, можно ли раскрывать в интернете информацию о членстве польских судей в ассоциациях, фондах или политических партиях. По мнению Европейского суда, публикация этой информации нарушает неприкосновенность частной жизни судей и может быть использована для оказания на них влияния. Раскрытие информации было частью судебной реформы, продвигаемой консервативной партией «Право и справедливость».

Европейский суд не согласился с утверждением правительства в Варшаве о том, что эта информация укрепит беспристрастность судей. Напротив, «такая публикация в интернете, более того, может подвергнуть судей риску недопустимой стигматизации», вынес вердикт Европейский суд. Раскрытие информации «неоправданно навредит их восприятию как со стороны отдельных лиц, находящихся под их юрисдикцией, так и со стороны широкой общественности», решил суд.

Поскольку Варшава отказалась выполнять предыдущие постановления Европейского суда, в итоге он наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в день в рамках разбирательства, решение по которому было принято в октябре 2021 года. В апреле 2023 года сумма штрафа была уменьшена вдвое, поскольку правительство с тех пор внесло некоторые изменения в судебную систему. Тем временем, однако, уже накопилось несколько сотен миллионов евро штрафных платежей. Между тем, Еврокомиссия удерживает несколько миллиардов евро для страны из фонда на восстановление после коронавируса.

Срок выплаты штрафа, назначенного Польше на данный момент, истекает с вынесением решения. «Однако обязательство Польши выплачивать периодические штрафные платежи за прошлое остаётся незатронутым», — пояснили в Европейском суде. Еврокомиссия также может подать повторное заявление о выплате периодического штрафа.

Вынесенный вердикт не станет завершением юридического спора между ЕС и Польшей, отмечает Der Spiegel. В феврале Еврокомиссия снова подала иск против Варшавы за нарушение законодательства ЕС Конституционным судом Польши.

Как хранитель договоров ЕС Еврокомиссия отвечает за контроль над соблюдением государствами законодательства Евросоюза. Она также неоднократно подавала иски против Германии в Европейский суд, чтобы заставить её соблюдать законы ЕС, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.