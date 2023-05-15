«Слишком много квадратных метров»: Чехия намерена пересмотреть права собственности на недвижимость, переданную российским дипломатам

Прага намерена навести порядок в дипломатических отношениях с Москвой, особенно в том, что касается недвижимости, которой Российская Федерация, будучи наследницей СССР, располагает на чешской территории, сообщает Niezalezna. Издание, однако, обращает внимание и на то, что в центре Москвы стоит Чешский дом, который чехи не хотят потерять, поэтому они тщательно готовят юридическую базу для начала спора.

Хотя на настоящее время в посольстве Российской Федерации в Праге работает всего лишь шесть дипломатов, представительство имеет в своём распоряжении 42 единицы недвижимости среди прочего в жилых районах. Причём только шесть объектов используются в дипломатических целях. В остальных, скорее всего, ведётся незаконная экономическая деятельность. Более того, как это имеет место в случае Польше и Швеции, россияне продолжают уклоняться от уплаты и налогов за занимаемую ими недвижимость, которая оказалась в их руках ещё во времена коммунистического режима. «Чехи говорят «довольно»», — пишет Niezalezna.

Издание рассказывает, что среди российских объектов можно выделить виллы, школу и многоквартирный дом. «У нас имеются серьёзные признаки того, что на этих объектах ведется незаконная экономическая деятельность, мы получили информацию о том, что квартиры сдаются в аренду частным лицам, которые, кроме того, расплачиваются наличными», — сообщил в прошлом году бывший замглавы МИД Чехии Мартин Дворак. Эта недвижимость занимает 92 тыс. квадратных метров, принадлежащих Чешскому государству. «Россия использует их на основании соглашений, подписанных ещё при коммунистическом режиме, когда существовали Чехословакия и Варшавский договор, а де-факто контроль над государством имела Москва», — подчёркивает издание.

На основании этих соглашений российское посольство безвозмездно получило большое количество недвижимости в Праге, Карловых Варах и других чешских городах для использования в дипломатических целях. «Многие из них расположены в престижных местах. Поскольку в стране осталось всего шесть российских дипломатов, МИД Чехии хочет пересмотреть отношения собственности», — объясняет Niezalezna.

Одно из возможных решений, в котором МИД должен убедить всё правительство, предусматривает обращение к России с требованием уплаты налогов за «необоснованное обогащение». По предварительным оценкам, таким образом можно взыскать более €2 млн. Более того, в будущем российскому посольству и так придётся пополнять государственную казну Чехии за счёт уплаты арендной платы и налогов.

В ближайшие недели МИД Чехии хочет внести в правительство предложение о расторжении или заморозке некоторых соглашений с Россией. По имеющейся информации, решение уже обсуждалось в парламентских комитетах по международным делам. В результате должно быть отменено постановление правительства Чехословацкой Социалистической Республики, безвозмездно передавшего эти земли СССР. «Без этого шага, требуя урегулирования имущественных отношений, россияне смогли бы ссылаться на эти соглашения», — разъясняет издание.

В прошлом году в чешском Министерстве иностранных дел был уже составлен документ о российской недвижимости, но в последствии его отменили. Одной из причин была ожидаемая реакция Москвы, которая взяла бы под прицел Чешский дом, расположенный в центре российской столицы. Здание стоит на российской земле, но одновременно это собственность Чешской Республики. МИД Чехии хотел лучше подготовить юридические аргументы, прежде чем начинать разбирательство.