Германии стоит последовать примеру Польши и также создать комиссию по изучению «влияния России», пишет Die Welt. Это поможет выявить все связи немецких политиков с Москвой, уволить их и запретить им впредь занимать государственные должности. Но не во всём стоит подражать Варшаве, советует автор статьи Филипп Фриц. Ведь в отличие от Берлина она будет использовать комиссию для борьбы не с российским влиянием, а с оппозицией.

Ни одна страна не относится так критически к России, как Польша, пишет Die Welt. И именно её власти приняли закон о создании комиссии по изучению «влияния России» в период с 2007 по 2022 годы. Официальных лиц проверят на предмет наличия у них связей с Москвой, которые могли навредить республике.

В немецком же бундестаге до сих пор не появилось даже комитета по расследованию той провальной политики, которую Берлин проводил в отношении Москвы до начала боевых действий на Украине, сетует автор статьи Филипп Фриц. При этом граждане ФРГ сейчас столкнулись с болезненными последствиями своей, пожалуй, «самой худшей энергетической политики в мире». «А там, где должна была быть политика безопасности, были наивные нежности с Россией», — пишет немецкий журналист.

Некоторые наблюдатели даже считают, что своими действиями Германия подтолкнула Кремль к вводу войск на Украину. При этом самую большую долю вины приписывают экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Тем временем в самой Германии ей недавно вручили орден. И кто это сделал? Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, архитектор тех самых провальных Минских соглашений.

Германии нужно срочно последовать примеру Польши и изучить все возможные связи немецких политиков с Россией, а после этого совершить конкретные действия вплоть до увольнения этих людей и введения запрета на занятие ими государственных должностей. Но не во всём стоит подражать Варшаве, предупреждает автор. Дело в том, что польская инициатива в действительности нацелена не на выявление российского влияния, а на дискредитацию оппозиции. В сентябре в Польше пройдут парламентские выборы. Правящая страной национал-консервативная партия находится под большим давлением. Закон о создании комиссии — это ещё один тяжёлый удар по правовому государству в восточноевропейской стране, констатирует Фриц.

Германии же нужно наконец-то «разобраться со своим российским прошлым» и устранить исходящую от Москвы угрозу для либеральной демократии и общественного порядка. Помочь в этом должно как раз создание комиссии. Ещё одним средством может стать широкая общественная дискуссия на эту тему, но не как во времена «маккартизма», когда в США в каждом встречном видели коммуниста.

Наибольшую угрозу представляют «пророссийская «Альтернатива для Германии» и другие правые силы, запутавшиеся левые, радикальные борцы за свободу и многочисленные сторонники Путина в социальных сетях и в Восточной Германии, считает автор. «Комиссия по расследованию? Да, её нужно создать. Но люди в стране должны также усилить своё осознание опасности. От того, насколько обороноспособна немецкая демократия, зависит, будет ли Украина и дальше получать помощь от остальной Европы. Это понимают в России, на Украине и в Польше. Понимают ли это в Германии — время покажет», — заключает автор.