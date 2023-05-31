Bloomberg: вызывает беспокойство — США и ЕС осудили Польшу за закон, который проверит оппозицию на российское влияние

В США и ЕС осудили Польшу за принятие закона, который позволит лишать политиков, которые якобы оказались под влиянием России, права бороться за власть, передаёт Bloomberg. Однако в ответ на критику в Варшаве указали на то, что этот вопрос находится исключительно в «суверенной национальной компетенции» правительства.

США и страны Европейского союза осудили принятый в Польше закон по созданию в стране комиссии для изучения влияния России на внутреннюю безопасность страны, опасаясь, что он может быть использован не по назначению, в том числе для вмешательства в выборы, сообщает Bloomberg.

Через несколько часов после того, как президент Анджей Дуда одобрил создание специальной парламентской комиссии, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США разделяют «выраженную многими наблюдателями» обеспокоенность тем, что комиссия «может быть использована для блокирования кандидатур оппозиционных политиков без надлежащего процесса».

Как отмечает новостное агентство, новое законодательство наделяет следственный комитет беспрецедентными полномочиями. Так, у него будет возможность лишать политиков права бороться за власть в обход обычной судебной системы. По мнению противников закона, цель комиссии заключается в том, чтобы дискредитировать и не допустить оппозиционных политиков к участию в выборах, которые пройдут в октябре. Более того, они указывают на то, что закон свидетельствует о дальнейшей эрозии демократических стандартов в стране.

В поддержку закона пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отметил, что любой запрет на занятие должности будет подлежать рассмотрению в апелляционном суде. Однако адвокаты и оппозиционные политики указывают на то, что решения будут вступать в силу мгновенно, а судебные разбирательства по отмене решения будут занимать годы. Омбудсмен по правам человека Польши заявил, что некоторые положения закона нарушают Конституцию страны.

«Мы призываем правительство Польши убедиться, что этот закон не ущемляет возможности избирателей голосовать за кандидата по своему выбору и что на него нельзя ссылаться и злоупотреблять им, чтобы повлиять на легитимность выборов», — заявил Миллер.

Во вторник в Варшаве ответили Вашингтону, указав на то, что этот вопрос находится в «суверенной национальной компетенции» правительства, но там готовы к его обсуждению.

«Польша высоко ценит союз с Соединёнными Штатами и по-прежнему готова к дальнейшему диалогу по дипломатическим каналам. Мы всегда готовы прояснить и объяснить все возможные неправильные толкования и сомнения», — гласит заявление министерства иностранных дел.

Однако, пишет Bloomberg, за критикой со стороны США последовала реакция из ЕС. Комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Европейская комиссия примет меры в случае необходимости. Во вторник Совет ЕС по общим вопросам собирается на заседание, чтобы обсудить так называемую процедуру по статье 7 Лиссабонского договора для Польши и Венгрии на фоне угрозы верховенству закона в обеих странах. Вопрос о создании комиссии также будет стоять на повестке дня.

Дуда заявил, что новый закон необходим для разъяснения масштабов влияния России в Польше. «Общественное мнение должно само разобраться в действиях представителей, которых они выбирают на всеобщих выборах», — приводит агентство его слова.