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FAZ: нарушителям грозит тюрьма — страны Евросоюза установили сроки наказания за обход санкций

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Министры юстиции стран ЕС согласовали минимальные сроки наказания за обход санкций, пишет Frankfurter Allgemeine. Как сообщает издание, помощь в обходе запрета на въезд в ЕС, торговля санкционными товарами или сделки с компаниями, включёнными в чёрные списки, будут считаться уголовными преступлениями во всём Евросоюзе. Так, например, в соответствии с предложением министров поставки товаров военного назначения в Россию должны будут наказываться лишением свободы на срок не менее пяти лет.
FAZ: нарушителям грозит тюрьма — страны Евросоюза установили сроки наказания за обход санкций
AP

Министры юстиции стран ЕС определили минимальные сроки наказания за обход санкций. С помощью этого шага они намерены заполнить пробелы в национальных законодательствах и унифицировать правовую базу стран-членов, пишет Frankfurter Allgemeine.

Предполагается, что в будущем действия лиц, помогающих другим лицам в обходе запрета на въезд в ЕС, торгующих санкционными товарами или имеющих деловые отношения с компаниями, включёнными в санкционные списки, будут квалифицироваться как уголовные преступления. Минимальные сроки наказания планируется утвердить для каждого из этих преступлений. Например, на компанию может быть наложен штраф в размере от 1% до 5% от суммы её годового оборота. А поставки товаров военного назначения в Россию должны будут наказываться лишением свободы на срок не менее пяти лет.
 
Согласованные Советом ЕС на уровне министров юстиции предложения станут основой для переговоров с Европарламентом для достижения общей позиции по законопроекту, который введёт наказания за нарушение санкций ЕС. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой придать санкциям в отношении России, введённым в связи с конфликтом на Украине, большую эффективность. В соответствии с действующим законодательством страны-члены несут ответственность за применение санкций, однако не обязаны налагать уголовную ответственность за нарушения.
 
В настоящий момент максимальные наказания за нарушение санкций в странах ЕС варьируются от 2 до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Министерстве юстиции Германии, немецкое уголовно-процессуальное законодательство после недавней реформы уже в значительной степени соответствует новым требованиям.
 
В документе, согласованном министрами юстиции, утверждается, что страны ЕС также должны будут обновить своё национальное законодательство так, чтобы при определении меры наказания учитывались отягчающие обстоятельства. «Отягчающим обстоятельством, например, может быть совершение преступления в рамках преступной организации или государственным должностным лицом», — говорится в документе.
 
«Этот новый закон облегчит расследование, судебное преследование и наказание за нарушение санкционных мер на всей территории ЕС», — заявил министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Швеции Гуннар Стрёммер.
 
В ходе заседания Совета ЕС министр юстиции Германии Марко Бушман вместе со своим французским коллегой Эриком Дюпоном-Моретти выступил за привлечение Европейской прокуратуры к расследованию случаев обхода санкций. До сих пор это не входило в круг полномочий органа, который начал работу два года назад. «Европейская прокуратура может это сделать», — заявил Бушман. По его словам, за короткое время своего существования она показала, насколько эффективной может быть её деятельность. Инициативу поддержали ещё восемь стран.
 
В пятницу министры юстиции также согласовали переговорную позицию по предложенному Еврокомиссией проекту директивы о конфискации активов, полученных преступным путём. В решении Совета ЕС подчёркивается, что новые нормы будут применяться как к лицам, нарушающими санкции ЕС, так и к организованным преступным группам, передаёт Frankfurter Allgemeine.
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