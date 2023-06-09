Bloomberg: споры внутри ЕС демонстрируют неспособность Брюсселя добиться выполнения собственных санкций

Продолжающиеся дискуссии и споры вокруг нового пакета ограничительных мер, направленных против России, демонстрируют проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз в попытках добиться последовательного соблюдения собственных санкций, пишет Bloomberg. По информации агентства, Брюсселю пока так и не удалось устранить ключевые разногласия между разными странами ЕС в отношении того, насколько жёсткие меры должны применяться к нарушителям новых санкций.

Новый 11-й пакет санкций Евросоюза, который первоначально предполагалось одобрить на майском саммите «Большой семёрки» в Японии, предназначен для того, чтобы попытаться устранить «лазейки», позволяющие России частично обходить введённые ранее ограничения в сфере международной торговли. Однако консультации по этому вопросу до сих пор не помогли достичь окончательного соглашения, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



Согласно имеющейся у агенства информации, в ходе последних обсуждений, проходивших на этой неделе, так и не удалось устранить разногласия между разными странами ЕС в отношении того, насколько жёсткие меры должны применяться к тем, кто нарушит условия новых санкций. Официальные представители Европейской комиссии пока отказываются давать комментарии на этот счёт, говорится в статье.



По сведениям Bloomberg, одной из основных целей нового пакета санкций должны стать ограничения в отношении технологий и комплектующих, задействованных при производстве российского оружия. Предполагается, что это помешает Москве получать важные технологии через третьи страны, включая Объединённые Арабские Эмираты, Армению, Казахстан и другие государства Центральной Азии, поясняется в статье.



Европейская комиссия как исполнительный орган ЕС предложила ввести новый механизм в отношении тех стран, которые, по её мнению, не принимают достаточных мер для того, чтобы помешать России уклоняться от экспортных ограничений. В том случае, если дипломатическое давление окажется неэффективным, этот механизм позволит членам Евросоюза вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары, говорится в статье.



Для этого планируется сформировать два списка: в первый войдут непосредственно товары и технологии «с ограниченным доступом», а во второй — те страны, в которые будет запрещено поставлять пункты из первого списка, чтобы они в итоге не попали обходными путями в Россию, сообщает Bloomberg. Однако некоторые члены ЕС не согласны с принудительными мерами, которые подразумевает такой механизм, и стремятся их ослабить, поясняется в статье.



По словам осведомлённых источников в дипломатических кругах, в ходе последних дискуссий некоторые страны, включая Францию и Германию, стремились ослабить критерии, чтобы ограничить число секторов торговли, которые будут охвачены новыми ограничениями, а также снизить для себя вероятность попадания в первый из списков.



Другие выдвинули предложение о том, чтобы такие меры были в первую очередь направлены на конкретные компании, а не на целые страны, пишет Bloomberg. Это вызывает опасения, что в таком случае придётся постоянно обновлять списки, учитывая, что новые фирмы довольно легко создать, подчёркивается в статье.



Тем временем Венгрия и Греция по-прежнему требуют, чтобы некоторые из их компаний были исключены из «чёрного списка» тех, кого Киев называет «международными спонсорами войны». Поэтому они также воздерживаются от одобрения нового пакета общих санкций. По словам неназванных дипломатов, обсуждение этого вопроса «продолжается», хотя украинский список в реальности не имеет никаких правовых последствий.



Эти дискуссии демонстрируют проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз в попытках добиться последовательного и жёсткого соблюдения собственных санкций, отмечается в статье. При этом отсутствие общих инструментов зачастую означает, что применение уже принятых санкций носит неоднородный характер и сводится к политической воле отдельных европейских правительств, поясняет Bloomberg.



Руководство ЕС обеспокоено тем, что в результате предлагаемый механизм может стать настолько размытым, что его будет слишком сложно применить в реальности, и превратится в довольно слабое ограничительное средство. В то же время, по словам дипломаческих источников, есть опасения, что в случае применения принудительных мер в отношении каких-то стран это может испортить с ними отношения и способствовать тому, что они ещё больше сблизятся с Россией.



Но, несмотря на все эти сложности, в Брюсселе надеются урегулировать все детали и достичь общего соглашения относительно нового пакета санкций против России уже на следующей неделе, заключает Bloomberg.