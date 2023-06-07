Politico: Австрия рискует стать новой головной болью для ЕС

Австрийский политик Герберт Кикль является явным фаворитом на то, чтобы стать следующим лидером своей страны. Как пишет Politico, Кикль рискует стать следующей большой головной болью Европы, поскольку он хочет превратить альпийскую республику в крепость против миграции, а также выступает за снятие антироссийских санкций.

Крайне правая Австрийская партия свободы Герберта Кикля с ноября прошлого года лидирует в общенациональных опросах, опережая своих соперников на несколько пунктов. Это происходит в условиях взрыва народного недовольства нынешним правительством — коалицией между правоцентристской Австрийской народной партией и зелёными, — которое австрийцы обвиняют в стремительном росте инфляции и резком росте числа заявлений о предоставлении убежища от мигрантов. Как пишет Politico, с учётом того, что другую основную оппозиционную партию, социал-демократическую, раздирают внутренние междоусобицы, у партии Кикля появились самые высокие за последние годы шансы получить власть в Австрии.

Как отмечает автор материала, это создаст серьёзные проблемы для Европейского союза, который уже испытывает огромные сложности с Венгрией, где премьер-министр Виктор Орбан последовательно и систематически забрал под свой контроль все основные рычаги власти и подорвал позиции независимых СМИ. Этим он превратил страну в то, что критики считают «полуавторитарным» государством в центре ЕС.

Однако Австрия — не единственная страна в регионе, подверженная влиянию «орбанизма». Соседняя Словакия также балансирует на грани возрождения популизма. В опросах накануне досрочных выборов, назначенных на сентябрь, лидирует «пророссийская» партия «Курс — социальная демократия», лидер которой, бывший премьер-министр Роберт Фицо в случае своего избрания пообещал прекратить военную поддержку соседней Украины.

Европейские официальные лица предупреждают, что победа «пророссийских сил» в Словакии и Австрии даст президенту России Владимиру Путину мощный инструмент против Украины, а это облегчит ему подрыв санкций и усилий ЕС по оказанию помощи Киеву.

«Это будет катастрофа», — прямо сказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии из восточноевропейского региона.

Сам Кикль не вызывает безумных восторгов избирателей. Из-за резкого и прямого стиля высказываний его личный рейтинг одобрения является одним из самых низких среди всех австрийских политиков. Тем не менее нынешний бурный подъём партии нельзя игнорировать. Кикль занимал пост министра внутренних дел во время правления оказавшейся недолговечной коалиции Австрийской партии свободы с Австрийской народной партией экс-канцлера Себастьяна Курца, начавшейся в 2017 году. Так что для Брюсселя он лицо хорошо знакомое, но вспоминают его без особой теплоты. Одним из первых шагов Кикля на посту министра внутренних дел было изменение названия австрийских центров регистрации мигрантов, просящих убежища, на Центры обратного вылета.

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила на прошлой неделе одной австрийской газете, что у неё есть «серьёзные сомнения» по поводу пригодности Кикля для какой-либо министерской должности.

«Он просто не заслуживает доверия», — сказала Метсола.

Очередные выборы в Австрии состоятся не раньше осени следующего года, но напряжённость внутри нынешней коалиции во главе с канцлером Карлом Нехаммером, чья Народная партия в настоящее время отстаёт от Партии свободы на восемь пунктов, повышает шансы на досрочное голосование.

«Я стал лидером партии не для того, чтобы лидировать в опросах, а для того, чтобы победить на выборах», — сказал недавно Кикль.

Он пообещал использовать право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить то, что он называет бессмысленными санкциями Евросоюза против России.

Во время недавнего визита в Будапешт, где он встретился с Виктором Орбаном, Кикль не скрывал своей цели превратить Австрию в ещё одну Венгрию, которую он назвал «прибежищем национального самоопределения и сопротивления глобалистскому вмешательству Брюсселя». И хотя политические инициативы Кикля часто вызывают насмешки в основных австрийских СМИ, они, похоже, находят поддержку у многих избирателей.

В январе АПС заняла второе место в региональных выборах в Нижней Австрии, крупнейшей земле страны, разрушив давнее и абсолютное большинство, которое здесь имела Народная партия. Это вынудило Народную партию вступить в коалицию с АПС в этом регионе. Похожий сценарий разыгрался несколько недель спустя в земле Зальцбург, где Партия свободы обеспечила себе достойное место в региональном правительстве.

Однако на национальном уровне Кикль вряд ли согласится на роль второй скрипки. За последние 25 лет Австрийская партия свободы дважды соглашалась на место младшего партнёра Народной партии в коалициях. Оба раза это заканчивалось неудачно, поскольку АПС оказалась ослабленной из-за скандалов и внутренних разногласий в тех правительствах. Теперь Кикль говорит, что его цель на этот раз ясна: стать Volkskanzler — то есть народным канцлером.