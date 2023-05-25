Vienna Online: чтобы не давать повода паломникам-неонацистам — Австрия поставила точку в споре о будущем дома Гитлера

После долгих согласований и опросов власти Австрии наконец-то определились с будущим дома в городе Браунау-ам-Инн, где родился лидер фашисткой Германии Адольф Гитлер, сообщает Vienna Online. На его месте появится полицейский участок. При этом вариант сноса или создания памятного места экспертная комиссия не одобрила, рассказывает австрийское издание.

После долгих согласований в Австрии наконец-то определились с будущим дома, в котором родился лидер фашисткой Германии Адольф Гитлер. Здание в городе Браунау-ам-Инн будет реконструировано и с сентября 2025 года и превратится в полицейский участок. Комиссия экспертов, принявшая такое решение, исключила вариант сноса дома, а также создания памятного места, рассказывает австрийское издание Vienna Online.

При этом большинство австрийцев высказалось как раз за создание своеобразного культурно-образовательного учреждения, где бы занимались темами национал-социализма, памяти, антифашизма, терпимости и мира. 23% граждан выступили за снос, и только шесть процентов одобрили план по созданию полицейского участка.

Вариант сноса экспертная комиссия отклонила, так как такой шаг может быть интерпретирован как отказ Австрии от желания заниматься своим прошлым. Так же он не возможен из-за действующих в стране законов об экспроприации. Дело в том, что с 2011 года, после того из дома ушла Австрийская служба помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, он пустовал. Договориться с собственниками не удалось, так что имущество было изъято.

С 2016 года дом принадлежит Австрийской республике. Реконструировать дом планировали уже давно, но задержка возникла из-за пандемии коронавируса. К тому же боевые действия на Украине привели к увеличению стоимости строительных работ. И всё же власти планируют завершить реконструкцию к 2025 году, а в 2026 в дом въедет полиция. Главная цель заключается в том, чтобы это здание утратило привлекательность как место паломничество для неонацистов. Впрочем, несмотря на рекомендации экспертной комиссии у дома решили оставить мемориальный камень с надписью: «За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом».