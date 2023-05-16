CNN: аудиозапись выступления Гитлера в поезде вызвала скандал в Австрии

В Австрии продолжают искать виновных в воскресном инциденте, который вызвал скандал и бурное обсуждение в обществе: пассажиры поезда, следовавшего из Брегенца в Вену, были потрясены, когда услышали трансляцию речи Адольфа Гитлера. Предполагается, что злоумышленники подключились к системе громкоговорителей поезда, однако кто именно и зачем это сделал, пока выяснить не удалось, сообщает CNN.

В минувшее воскресенье пассажиры австрийского поезда, следовавшего из Брегенца в Вену, были шокированы, когда услышали речь Адольфа Гитлера, неоднократно транслировавшуюся через систему громкоговорителей поезда. По словам присутствовавших в этот момент в поезде людей, их также поразили громко раздававшиеся в поезде нацистские лозунги, такие как «Хайль, Гитлер!» и «Зиг хайль!», сообщает CNN.



Как рассказал австрийский раввин Шломо Хофмайстер, всё началось с того, что примерно за 25 минут до прибытия поезда в Вену, примерно около города Санкт-Пельтен, он и другие пассажиры услышали «странную музыку, обрывки разговоров и смех, и внезапно всё это перекрыла речь Гитлера, которая звучала всё громче и громче». По его словам, он был шокирован и напуган, особенно после того, как персонал поезда не смог прервать трансляцию.



Сначала Хофмайстер подумал, что это какая-то ошибка или неудачная шутка. Однако затем он начал беспокоиться и даже почувствовал себя плохо, потому что персонал не давал никаких объяснений — и было неясно, смогли ли злоумышленники взять под свой контроль только систему громкоговорителей либо они вообще угнали весь поезд, рассказал Хофмайстер в интервью CNN.



При этом некоторые из пассажиров тоже начали паниковать, в то время как другие лишь смеялись, глядя на шок среди остальных, пояснил он. Раввин также выразил своё возмущение в связи с инцидентом в соцсетях. В свою очередь, журналистка Колетт Шмидт, которая также находилась в этом поезде, призналась в интервью CNN, что тоже была напугана.



По её словам, транслировавшаяся через громкоговорители речь Гитлера длилась около 20 секунд, после чего следовали громкие нацистские лозунги, а затем запись повторялась. «Кондуктора не было, никто не подошёл, никого не было видно. Мы остались наедине с этим безумием», — рассказала Шмидт в интервью CNN.



Как пояснила журналистка, в какой-то момент она тоже задалась вопросом о том, а кто же на самом деле управляет этим поездом сейчас? «Это было очень-очень страшно», — добавила она.



Шмидт также опубликовала на своей странице в Twitter рассказ о происшествии, призвав власти объяснить причины этого скандального инцидента. «Не говоря уже о том, что я и другие австрийцы были в полном шоке: что подумает гость из-за рубежа, когда в наших поездах по громкоговорителям передают речи Гитлера?» — подчеркнула журналистка.