Times: «отвлечёт от главной идеи» — в Нюрнберге идут споры о переезде Государственного театра в нацистский Зал собраний

Муниципальный совет немецкого Нюрберга рассматривает перспективу переезда Государственного театра на время ремонта в построенный нацистами Зал собраний. Критики идеи утверждают, что это отвлечёт от основной миссии гигантской постройки как символа чудовищных деяний, мегаломании и краха гитлеровского режима. Но другие возражают, что такой подход может подарить «претенциозным» нацистским строениям статус священных.

В этом месяце муниципальному совету немецкого Нюрнберга предстоить принять решение по временному переезду Государственного театра в построенный Адольфом Гитлером Зал собраний на территории съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), пишет The Times. Такой шаг необходим, поскольку в родном здании театра будут проводиться ремонтные работы. Однако идею, хоть и временно, разместить театр в нацистском строении восприняли неоднозначно.

Как отмечает издание, Зал собраний строился по примеру римского Колизея и имеет форму подковы. Гитлер планировал выступать там с речами перед аудиторией в 50 тыс. человек. Однако из-за Второй мировой войны строительство так и не было закончено. Из запланированных 70 м в высоту было возведено лишь 38, и с 1945 года здание по большей части пустует. Зал собраний находится на территории, где Гитлер проводил массовые партийные съезды в период с 1933-го по 1938 год.

По словам главы городского культурного департамента Юлии Ленер, пребывание в Зале собраний театра вместе с артистами, сценическим оборудованием и руководством может продлиться от 8 до 10 лет. Рядом с залом необходимо будет возвести отдельную площадку для выступлений со сценой, оркестровой ямой и местами для зрителей, добавила Ленер.

Но критики настаивают, что переезд театра в построенное нацистами здание или на близлежащие территории не слишком удачная идея. «Это отвлекло бы от того, что должно находиться в центре внимания, — само это чудовищное сооружение. А оно в свою очередь ассоциируется со всеми чудовищными вещами, которые происходили с Германией при нацистском режиме», — утверждает Ханс-Кристиан Тойбрих, ранее руководивший выставкой, посвящённой истории территории съездов НСДАП.

Перенос Государственного театра в Зал собраний может помешать попыткам показать приезжающим туда людям, как нацисты распространяли свою власть, идеологию и пропаганду, полагает ассоциация The History for All («История для всех»), которая организует экскурсии по территории съездов. «Открытый вид на аутентичные фасады и внутренний двор Зала собраний — реальный символ мегаломании, а также её поражения. Это важная часть образовательной концепции наших экскурсий с гидом», — заявила организация в открытом письме.

По мнению члена муниципального совета Кристине Кайзер, сцену театра ни в коем случае нельзя располагать в пределах Зала собраний, потому что это воплощает идею о «банальности зла», выдвинутую философом Ханной Арендт, пережившей холокост.

Тем не менее историк Ульрих Герберт уверен, что в использовании нацистского Зала собраний в культурных целях нет ничего предосудительного.

«Кто мы такие, чтобы бояться нацистских строений на протяжении сотни лет? Когда дело касается жертв национал-социализма и мест, где они подвергались страданиям или были казнены, я первый буду настаивать, чтобы их сохраняли в нетронутом виде. Но мысль о том, что это помпезное праздничное нацистское сооружение будет уничтожено раз и навсегда, если там разместить театр, — преувеличение, на мой взгляд. Подобные требования скорее ведут к тому, что эти претенциозные нацистские строения получают статус священных и достойных увековечения. Возможно, именно этого всегда и добивались бывшие нацистские шишки с их мечтой о тысячелетнем рейхе», — прокомментировал эксперт.