Die Presse: 96-летняя экс-секретарша нацистов сбежала от суда в Германии

Пожилая немка Ирмгард Ф., которую обвиняют в пособничестве нацистским преступникам, не явилась на заседание суда в Германии, сообщает Die Presse. С утра она села на такси в сторону железнодорожной станции, там вышла и исчезла. При этом о своём побеге она объявила заранее, заявив, что хочет избежать «возможных конфузов и глумлений над собой», но никто, по-видимому, не воспринял её слова всерьёз.

В четверг в земельном суде Шлезвига-Гольштейна должен был состояться процесс над 96-летней немкой Ирмгард Ф., которую обвиняют в пособничестве нацистским преступлениям, сообщает Die Presse. Но подсудимая на него не явилась. Женщина проживала в доме престарелых в Квикборне вблизи Гамбурга. Вопрос о том, кто её довезёт до зала заседания суда, не был решён. Утром Ирмгард села на такси и поехала к железнодорожной станции. Там она вышла из машины и исчезла.

Уже во второй половине дня её объявили в розыск, продолжает издание. Побег подсудимой возмутил Международный освенцимский комитет. Там заявили, что её поступок свидетельствует о «возмутительном неуважении к правовому государству и выжившим». Адвокат, представляющий сторону потерпевших, заявил, что она «водит суд за нос», и потребовал как можно быстрее найти её и задержать.

С 1943 по 1945 год 96-летняя женщина работала секретарём-стенографисткой в управлении коменданта концентрационного лагеря Штутгоф. По имеющейся информации, она причастна к убийству более 11 тыс. человек. Тогда она была несовершеннолетней, поэтому процесс над пожилой немкой проводит ювенальный суд, так что наказание не должно быть строгим. Сама же Ирмгард заявляет, что об убийствах ничего не знала.

Лагерь Штутгоф был основан в 1939 году, поясняет Die Presse. Всего в нём проживало 110 тыс. заключённых. Из них 65 тыс. погибли. В 1945 году лагерь был эвакуирован из-за приближения советских войск. В ходе «марша смерти» на Запад многие умерли. Когда русские пришли в Штутгоф, в нём осталось только 100 выживших, которым удалось спрятаться.

Как позже выяснилось, о своём побеге Ирмгард объявила заранее. В письме суду она говорит: «В связи с моим возрастом и физическими ограничениями я не смогу воспринимать происходящее на судебных заседаниях и прошу господина защитника представлять мои интересы». По её словам, она хотела бы избежать «возможных конфузов и глумлений над собой». В конечном счёте женщину всё-таки удалось разыскать. Полиция обнаружила её вблизи аэропорта в Гамбурге и задержала.