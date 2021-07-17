Welt: в Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря

Коллегия по уголовным делам несовершеннолетних дала ход обвинению в пособничестве убийству более чем 11 тыс. человек, выдвинутому в отношении бывшей стенографистки и секретаря концентрационного лагеря и лагеря смерти Штуттгоф. Как сообщает немецкая газета Die Welt, сейчас обвиняемой уже 96 лет, но на момент её работы в Штуттгофе ей ещё не исполнилось 20. Это уже не первый судебный процесс против бывших сотрудников нацистских лагерей в Германии за последние годы.

Земельный суд немецкого города Итцехо начинает судебный процесс против бывшей секретарши нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф, сообщает Die Welt.

Отделение по уголовным делам несовершеннолетних дало ход обвинению в пособничестве убийству и попытке убийства более чем 11 тыс. человек, заявили в суде в пятницу.

Бывшую стенографистку и секретаршу командования концентрационного лагеря Штуттгоф обвиняют в том, что с июня 1943 года по апрель 1945 года она «оказывала помощь ответственным лицам лагеря в систематическом убийстве заключённых».

Судебная коллегия по делам несовершеннолетних сочла данные в отношении женщины, которой сейчас уже исполнилось 96 лет, достаточными для возбуждения уголовного дела о пособничестве в 11 387 случаях убийств, в семи из которых жертвы остались живы. Дело должно рассматриваться в отделении по уголовным делам несовершеннолетних, потому что обвиняемой на момент совершения предполагаемых преступлений было 18—19 лет и в юридическом смысле её действия подпадают под ответственность суда несовершеннолетних. Процесс начнётся 30 сентября.

Как напоминает Die Welt, в прошедшие годы в Германии была возбуждена целая серия процессов против бывших сотрудников охраны или администрации двух концентрационных лагерей и лагерей смерти — Освенцима и Штуттгофа. В июне 2020 года земельный суд в Гамбурге рассматривал дело 93-летнего экс-охранника из Штуттгофа по обвинению в пособничестве в убийстве 5232 человек и приговорил его к двум годам условно в соответствии с ювенальным уголовным правом.

В лагере Штуттгоф под Гданьском СС в годы Второй мировой войны держали в плену в чудовищных условиях более сотни тысяч людей, среди которых многие были евреями. Около 65 тыс. человек в результате погибли. Лагерь Штуттгоф был известен намеренно недостаточным снабжением и непригодными для жизни условиями. Большинство заключённых умерли от болезней и изнеможения.

Уголовное преследование в связи с нацистскими преступлениями в Германии возможно только в случае убийства или пособничества убийству, срок давности по другим обвинениям истёк. Одного только участия в работе охраны концлагеря недостаточно для начала судебного процесса. Только в случае причастности к работе лагерей смерти, цель которых состояла в систематическом уничтожении всех заключённых, по немецкому праву возможно выдвинуть экс-охраннику обвинение в пособничестве убийству. Непосредственное участие в уничтожении людей при этом не является обязательным условием для выдвижения обвинения.

Этому предшествует продолжительное расследование и выяснение всех обстоятельств дела. Для этого опрашивались свидетели, в том числе проживающие в США и Израиле. Также следственные органы обращались за помощью к историку, чтобы получить больше информации о функциях обвиняемой, сообщает Die Welt.