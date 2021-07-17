Welt: в Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря
Земельный суд немецкого города Итцехо начинает судебный процесс против бывшей секретарши нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф, сообщает Die Welt.
Отделение по уголовным делам несовершеннолетних дало ход обвинению в пособничестве убийству и попытке убийства более чем 11 тыс. человек, заявили в суде в пятницу.
Бывшую стенографистку и секретаршу командования концентрационного лагеря Штуттгоф обвиняют в том, что с июня 1943 года по апрель 1945 года она «оказывала помощь ответственным лицам лагеря в систематическом убийстве заключённых».
Судебная коллегия по делам несовершеннолетних сочла данные в отношении женщины, которой сейчас уже исполнилось 96 лет, достаточными для возбуждения уголовного дела о пособничестве в 11 387 случаях убийств, в семи из которых жертвы остались живы. Дело должно рассматриваться в отделении по уголовным делам несовершеннолетних, потому что обвиняемой на момент совершения предполагаемых преступлений было 18—19 лет и в юридическом смысле её действия подпадают под ответственность суда несовершеннолетних. Процесс начнётся 30 сентября.
Как напоминает Die Welt, в прошедшие годы в Германии была возбуждена целая серия процессов против бывших сотрудников охраны или администрации двух концентрационных лагерей и лагерей смерти — Освенцима и Штуттгофа. В июне 2020 года земельный суд в Гамбурге рассматривал дело 93-летнего экс-охранника из Штуттгофа по обвинению в пособничестве в убийстве 5232 человек и приговорил его к двум годам условно в соответствии с ювенальным уголовным правом.
В лагере Штуттгоф под Гданьском СС в годы Второй мировой войны держали в плену в чудовищных условиях более сотни тысяч людей, среди которых многие были евреями. Около 65 тыс. человек в результате погибли. Лагерь Штуттгоф был известен намеренно недостаточным снабжением и непригодными для жизни условиями. Большинство заключённых умерли от болезней и изнеможения.
Уголовное преследование в связи с нацистскими преступлениями в Германии возможно только в случае убийства или пособничества убийству, срок давности по другим обвинениям истёк. Одного только участия в работе охраны концлагеря недостаточно для начала судебного процесса. Только в случае причастности к работе лагерей смерти, цель которых состояла в систематическом уничтожении всех заключённых, по немецкому праву возможно выдвинуть экс-охраннику обвинение в пособничестве убийству. Непосредственное участие в уничтожении людей при этом не является обязательным условием для выдвижения обвинения.
Этому предшествует продолжительное расследование и выяснение всех обстоятельств дела. Для этого опрашивались свидетели, в том числе проживающие в США и Израиле. Также следственные органы обращались за помощью к историку, чтобы получить больше информации о функциях обвиняемой, сообщает Die Welt.
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