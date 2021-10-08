FAZ: в Германии начался суд над 100-летним охранником концлагеря

В Германии начался суд над бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен, которому на данный момент исполнилось уже 100 лет, сообщает Frankfurter Allgemeine. Его обвиняют в умышленном пособничестве убийствам тысяч заключённых, среди которых были и советские военнопленные. Рассмотрение дела займёт много времени из-за большого количества жертв, а также того обстоятельства, что престарелый подсудимый может присутствовать на заседании не больше 2,5 часа.

Четверг. Начало судебного процесса в Бранденбурге-на-Хафеле. На скамье подсудимых — бывший охранник СС. 100-летнего мужчину обвиняют в преднамеренном и умышленном пособничестве в убийстве тысяч заключённых концентрационного лагеря Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 год.

По информации суда, речь идёт о расстреле советских военнопленных и убийстве заключённых с помощью ядовитого газа, а также создании и поддержании непригодных для жизни условий. Потерпевшую сторону представляет 79-летний француз Антуан Грумбах. Его отец, партизан, был убит в Заксенхаузене.

АНТУАН ГРУМБАХ, представляет потерпевшую сторону: Меня так переполняют эмоции, что трудно говорить. Я так растроган — это не выразить словами.

Он добавил, что ждал этого момента 80 лет. Земельный суд в Нойруппине рассмотрит 3518 случаев, о которых говорится в обвинении. Это минимальное число исследованных жертв. В четверг наблюдатель за судебным процессом Леон Шварцбаум показал фотографию своих родителей и дяди. По его словам, они были убиты в Освенциме.

Из организационных соображений процесс проходит в городе Бранденбурге в спортивном зале местной тюрьмы. Планируется, что судебное разбирательство займёт 22 дня и завершится в январе следующего года. В соответствии с результатами медицинской экспертизы престарелый подсудимый способен присутствовать на заседании не больше 2,5 часа.

Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года.