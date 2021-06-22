Немецкий депутат: вместо дружбы с Россией Берлин готовится с ней воевать

Правительство Германии стремится забыть историческое прошлое и его уроки, пишет Зевим Дагделен на портале Neues Deutschland. В своей статье депутат Левой партии обвиняет немецких политиков в двойных стандартах и подготовке к войне с Россией. Германия всё активнее бряцает оружием и движется к разжиганию конфликта, а тех, кто с этим несогласен, сразу нарекают марионеткой Кремля. Захватническая война против Советского Союза не должна быть забыта, а дружба с Россией должна стать основой немецкой политики, призывает Дагделен.

Политика разжигания конфликта и наращивания вооружений НАТО по отношению к России и историческое забвение со стороны немецкого правительством в том, что касается нападения на Советский Союз 80 лет назад, — это две стороны одной медали, считает депутат бундестага от Левой партии Зевим Дагделен.

В статье, опубликованной на портале Neues Deutschland, она пишет о том, что германо-российские отношения достигли низшей точки. Не проходит ни дня без требования новых санкций против России. Вместо дипломатического согласования правительство Германии делает ставку на беспрецедентное вооружение, чтобы благодаря военным расходам на €85 млрд, значительно опережающим Россию с её нынешними €54 млрд, за несколько лет стать военной силой, которая тратит на оборону больше всех прочих стран на континенте.

Правительство в Берлине совершенно открыто движется к «подготовке войны против России», убеждена Дагделен. Недавно министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, находясь на борту военного корабля США USS Charleston, заявила перед собравшимися там военными: «Мы боремся за демократию, свободу и базирующийся на правилах порядок, плечом к плечу. В Европе противник — Россия, здесь — скорее, Китай».

Тот, кто объявляет бой России, разумеется, не заинтересован в разрядке напряжённости или «общем европейском доме», подчёркивает автор статьи. Напротив, пропаганда распространяет новый образ врага, чтобы подготовить военную кампанию против России. Конечно, до этого дело пока не дошло. В дискуссионной передаче Kontrovers на немецком телевидении представитель зелёных Мануэль Саррацин говорил о том, что война против России «нереалистична». Называть нападение на Россию нереалистичным — точно не признак убеждённого противника войны.

Одновременно с этим присутствие немецких войск в рамках НАТО на западной границе России в Прибалтике переводится на постоянную основу, а учения Defender 2021 тренируют быстрое перемещение войск на восточный фланг альянса. При этом в учениях принимают участие также атомные бомбардировщики США. «Бряцание оружием, крики о конфронтации и военный рёв всё больше влияют на немецкую общественность, — предостерегает Дагделен. — Каждый, кто возражает против этого, нарекается марионеткой Кремля. Это с уверенностью можно считать частью моральной мобилизации и подготовки к войне».

На этом фоне закономерно, что немецкое правительство и коалиционное большинство в бундестаге, поддерживаемое зелёными и свободными демократами, не хочет допускать официальных памятных торжеств по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Советский Союз. Тот, кто представляет, какие варварские преступления совершали немецкие солдаты во время уничтожительной войны, должен задать себе вопрос: действительно ли Германия создана для роли морального наставника в Европе, считает представительница левых.

«Фашистская война в Советском Союзе с первого дня велась с применением террора в отношении мирного населения, — пишет в своей статье Зевим Дагделен. — 27 миллионов граждан всех национальностей Советского Союза погибли из-за войны и немецкой оккупации. Немецкий вермахт оставил за собой выжженную землю. По оценкам, 30 процентов территории после освобождения Красной армией сначала были непригодны для жизни».

Помимо союза ХДС/ХСС жажда освободить немецкую внешнюю политику от гнёта прошлого особенно сильно чувствуется в партии зелёных Германии, отмечает автор статьи. Вспоминать о прошедших событиях нужно, но не делая выводов для настоящего. Политики отстраняются от упрёков в ненависти по отношению к России, но при этом «бросаются в глаза двойные стандарты» при обращении с такими темами, как массовые убийства, совершённые США по указу их президентов Барака Обамы, Дональда Трампа или Джо Байдена, которые за последние годы приказали убить тысячи людей по всему миру.

Политики мечтают о России, в которой связанные с Западом олигархи будут предоставлять сырьевые богатства страны в другие государства за бутылку водки, как это было во времена Бориса Ельцина, пишет Дагделен. Они хотят вернуться к этому, и в этом кроется корень готовности к направленной на восток агрессии немецких политиков от Норберта Рёттгена до Роберта Хабека.

«Захватническая и уничтожительная война против Советского Союза не должна быть забыта, — подчёркивает депутат Левой партии в своей статье на портале Neues Deutschland. — Из этого чудовищного варварства может быть извлечён только один урок: дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать моральным правилом немецкой политики».