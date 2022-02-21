Times: дом Гитлера переоборудуют в полицейский участок, чтобы помешать «паломничеству» неонацистов

В следующем году австрийские власти планируют открыть в доме, где родился вождь Третьего рейха, полицейский участок. По мнению чиновников, эта мера отобьёт у сторонников национал-социализма желание посещать это место, пишет The Times.

Здание, где родился Гитлер, в этом году будет отремонтировано за €6,5 млн, чтобы впоследствии превратить его в полицейский участок. Австрийские власти надеются, что таким образом им удастся отвадить туристов и «неонацистов-паломников».

По словам чиновников, осенью после археологического исследования в Браун-ам-Инн должны начаться строительные работы. Стражи правопорядка смогут переехать на новое место не раньше следующего года, отмечает издание.

Изначально в трёхэтажном здании XVII века с жёлтым фасадом находились пивоварня и ресторан. 20 апреля 1889 года в семье таможенника, который снимал одну из квартир, родился ребёнок, который впоследствии стал лидером нацистской Германии, напоминает The Times.

Дом стал «святыней» для последователей Гитлера ещё при его жизни. Секретарь фюрера Мартин Борман купил здание, после того как Германия аннексировала Австрию в 1938 году, и превратил его в культурный центр.

В 1945 году американские войска помешали вермахту взорвать дом. В 1972-м австрийское правительство начало арендовать его у владельца и на протяжении десятилетий ломало голову над тем, чтобы найти зданию долгосрочное применение.

После окончания войны в нём находились библиотека, банк, школа и мастерская для инвалидов. Дом, который владельцу пришлось продать властям за €812 тыс. шесть лет назад, пустует с 2011 года, обращает внимание The Times.

Окончательной идее с полицейским участком предшествовали многолетние споры. В 2016 году тогдашний министр внутренних дел Вольфганг Соботка заявил, что «самым чистым решением» был бы снос здания, как в случае с домом насильника Йозефа Фритцля.

В то же время выдвигалось множество предложений по использованию здания. Некоторые считали, что оно должно стать мемориалом, «домом ответственности» для молодёжных проектов и выставок, супермаркетом и даже баром.

При этом историки выступали против переоборудования дома в музей, поскольку это было бы слишком большой честью для Гитлера. Особенно с учётом того, что он провёл в Браун-ам-Инн только первые три года своей жизни.

В результате победу одержал проект австрийской архитектурной фирмы Marte. Дом получит новую крышу с двумя фронтонами, призванными напомнить, что изначально это были два отдельных здания. За ним возведут два новых современных строения, в которых разместятся офисы, арсенал, приёмные и гараж для патрульных машин.

Находящийся перед зданием памятник — валун из концлагеря Маутхаузен — переместят в музей. Надпись на камне, который был установлен в 1989 году, гласит: «Ради мира, свободы и демократии. Фашизм не должен повториться. Миллионы мёртвых предупреждают».

Между тем идея с переоборудованием дома вызвала неоднозначную реакцию среди местных жителей. Они сетуют на то, что теперь им будет негде проводить антинацистские поминальные службы, заключает The Times.