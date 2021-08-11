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Корреспондент: в Полтаве снесли балкон, с которого выступал Гитлер

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В украинской Полтаве демонтировали балкон, с которого, как утверждают историки, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер. Как пишет «Корреспондент», городские власти заявили, что балкон был аварийным и представлял опасность для прохожих, однако пообещали вернуть его на место после реставрации.
Корреспондент: в Полтаве снесли балкон, с которого выступал Гитлер
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В Полтаве демонтировали балкон, с которого, как утверждают историки, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер. Как пишет «Корреспондент», балкон снесли с исторического здания на улице Еврейской.

То, что балкона нет, заметили активисты общественной организации SavePoltava. Они же подготовили обращение о реставрации балкона и возвращении его на место.

Городские власти заявили, что балкон был аварийным и представлял опасность для прохожих. Чиновники пообещали вернуть балкон после реставрации. 
 
Как отмечает издание, особняк, с которого демонтировали балкон, появился на углу улиц Европейской и Филиппа Орлика в конце XIX — начале XX века в качестве дома пастора немецких колонистов.
 
В разные периоды времени в здании проживали секретари обкома КПСС, была поликлиника, в годы Второй мировой там размещался штаб 6-й и 8-й армий генерала Паулюса. С 1966 года там размещался детский сад.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Корреспондент Украина Европа
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