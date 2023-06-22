Frankfurter Allgemeine: Шольц исключил членство Украины в НАТО до окончания конфликта

Канцлер в очередной раз подчеркнул приверженность Германии поддержке Украины в конфликте с Россией, но отверг перспективу быстрого вступления последней в НАТО. В правительственном отчёте немецкий политик заявил, что считает важной немецкую помощь Украине, которая совокупно достигла €16,8 млрд. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, канцлер заверил Бундестаг, что Германия и дальше будет поставлять Украине всё, что будет необходимо для успеха наступления.

Перед саммитом НАТО в литовской столице Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что до окончания боевых действий о вступлении Украины в альянс не может быть и речи, пишет Frankfurter Allgemeine. В своём отчёте перед Бундестагом канцлер заявил, что это понимает и сама Украина. По мнению Шольца, надо выступать за то, чтобы «в Вильнюсе мы сосредоточились на том, что сейчас является абсолютным приоритетом — на укреплении фактической боеспособности Украины».

На встрече в Вильнюсе речь пойдёт о том, «как сблизить Украину с НАТО и какие гарантии безопасности можно дать после окончания войны». То есть «формального приглашения в НАТО, которого так желала Украина, скорее всего, не будет», — констатирует Frankfurter Allgemeine.

В своей речи канцлер снова пообещал поддерживать Украину, «пока это будет необходимо». Шольц напомнил, что гражданская и военная помощь Германии для Украины в настоящее время составляет €16,8 млрд. Боевые бронированные машины, комплексы ПВО, артиллерия и необходимые боеприпасы и дальше будут поставляться Германией украинским войскам, «всё в чём нуждается Украина в продолжающемся наступлении для освобождения своих территорий».

Канцлер «твёрдо убеждён, что наряду с Финляндией Швеция также должна сесть за стол саммита в качестве нового союзника». «Я обращаюсь к переизбранному президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сейчас же расчистить путь для этого — как было совместно решено на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году», — цитирует Шольца Frankfurter Allgemeine.

Немецкое издание отмечает, что значительную часть речи перед парламентом заняла и защита нового европейского миграционного договора. «Это историческое соглашение, потому что оно показывает, что ЕС может преодолевать свои разногласия даже по самым спорным вопросам», — заявил Шольц. «Германия также получит облегчение от такой новой и справедливой системы, потому что до сих пор мы были главной целью в значительной степени неконтролируемой внутренней миграции в пределах Шенгенской зоны».

Согласно новым планам, проверка мигрантов на право получения убежища должна проходить на внешних границах ЕС. В течение 12 недель кандидат на получения убежища должен будет находиться «в строго контролируемых приёмниках-распределителях». Те, кто по итогам проверки будет аттестован как не имеющий оснований для статуса беженца «должны будут немедленно отправлены обратно», — напоминает Frankfurter Allgemeine суть реформы.

Некоторые критикуют предложенный Евросоюзом миграционный план, так как в приёмники-распределители должны попасть и беженцы с детьми, но канцлер настаивает, что это был единственный выход. «Это было правильно — в интересах единства и способности Европы действовать», — подчёркивает канцлер.

В речи к парламенту Шольц также предостерёг Китай от применения силы к Тайваню. «Решительно отвергаем любые односторонние попытки силой или принуждением изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Особенно это касается Тайваня», — цитирует Шольца издание. Шольц утверждает, что такое же послание он передал и бывшему недавно в Берлине премьер-министру КНР — Ли Цяну.

Frankfurter Allgemeine полагает, что эта часть речи обусловлена нарастающей напряжённостью вокруг Тайваня. Как пишет издание, «Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и не исключает применения силы для осуществления воссоединения».



Шольц заявляет, что темой его разговора с Ли Цяном была и ситуация с правами человека в Китае. «Мы также обеспокоены ситуацией с правами человека и состоянием правового государства в Китае», — заявил в речи канцлер. Однако это не означает, что Германия или западные страны хотят разрыва с Китаем. По мнению Шольца, есть лишь желание уменьшить зависимость от КНР.

«Никто из нас не хочет препятствовать экономическому развитию Китая. Потому что Китай играет решающую роль в глобальной продовольственной безопасности, помощи странам с крупной задолженностью, инвестициях в технологии будущего, борьбе с бедностью и борьбе с изменением климата», — заявляет канцлер о западной политике относительно Китая.

Шольц пообещал проинформировать европейских партнёров Германии о немецко-китайской правительственной консультации. «Политика Германии встроена в общую политику ЕС относительно Китая. Поэтому на саммите в конце следующей недели будут обсуждаться и предложения Еврокомиссии по большей экономической безопасности», — заявил Шольц в ответ на обвинения в попытке построить особые отношения с Китаем в ущерб общеевропейской позиции.