WSJ: Украине придётся согласиться на компромисс

На Западе растёт усталость от поддержки Киева, поэтому велика вероятность того, что Зеленского заставят пойти на компромисс. Как пишет автор The Wall Street Journal, Украине стоит согласится на него, иначе она окажется в зависимости от прихотей американских избирателей, которые с большой долей вероятности проголосуют на президентских выборах за Трампа, который быстро свернёт нынешнюю политику, лишив Киев способности противостоять России.

Теперь, когда Киев начинает своё долгожданное контрнаступление, в центре дискуссий членов коалиции оказался вопрос о том, что будет дальше. Как пишет автор The Wall Street Journal, для президента Владимира Зеленского ответ очевиден: необходимо вытеснить российские войска.

Но для западных союзников Киева ответ звучит иначе: они готовы помогать Киеву «столько, сколько потребуется», чтобы украинские войска могли вернуть себе как можно больше территорий, и исход текущего контрнаступления должен будет определить возможный периметр. Таким образом, полагает автор статьи, 2023 год станет решающим в этом конфликте, и уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться.

Как отмечает автор статьи, эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев. Зеленский убедил их, что победа над Россией вполне достижима. Однако Киеву, судя по всему, придётся соглашаться на условия, которые будут означать окончательную потерю существенной части территорий, а причина этого кроется во внутренней политике Соединённых Штатов.

Вначале поддержка Украины в США была мощной и двухпартийной, но с тех пор всё изменилось. Согласно результатам исследования, в то время как демократы продолжают поддерживать текущий уровень помощи Киеву, доля республиканцев, которые считают, что Америка делает чрезмерно много, неуклонно растёт.

Недавно спикер палаты представителей Кевин Маккарти отверг план, поддержанный лидером сенатского большинства Чаком Шумером и лидером меньшинства Митчем МакКоннеллом, который предусматривает предоставление Украине дополнительной помощи вне рамок обычного процесса ассигнований. Всё дело в том, что соглашение по потолку госдолга налагает на этот процесс определённые ограничения, касающиеся как оборонных, так и необоронных расходов. То есть помощь Киеву может быть урезана уже в конце сентября.

Зеленский также должен учитывать вероятность того, что после выборов в ноябре 2024 года Дональд Трамп, который никогда не был другом Украины, вернётся в Овальный кабинет. Трамп пообещал положить конец нынешнему конфликту в течение 24 часов после вступления в должность, поэтому есть все основания предполагать, что он быстро свернёт нынешнюю политику, лишив Украину способности противостоять России. Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтоб заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки ещё остается достаточно высоким.

«Шарль де Голль когда-то мечтал о Европе, которая будет простираться от «Атлантики до Урала», и на краткое мгновение после распада Советского Союза эта мечта показалась осуществимой. Теперь стало понятно, что Европа должна заканчиваться на границе между Украиной и Россией. Ради мира во всём мире Запад должен установить эту границу и защитить её от будущих нападок со стороны государства, которое никогда не станет европейским», — заключает автор статьи.