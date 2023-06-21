Похороны военнослужащих стал мрачной обыденностью для многих украинских городов, включая Львов. На местном кладбище решили использовать старые безымянные захоронения, чтобы помещать в них новых погибших, число которых на фоне контрнаступления ВСУ продолжает увеличиваться, пишет The New York Times.

На протяжении почти 15 месяцев тела павших украинских солдат неуклонно заполняют Лычаковское кладбище Львова. Теперь здесь эксгумируют старые безымянные могилы, чтобы освободить место для потока погибших бойцов ВСУ, «который кажется бесконечным», пишет The New York Times.

В интервью изданию местные могильщики посетовали на опустошения, вызванные продолжающимся конфликтом. При этом они признались, что готовятся к новым смертям, поскольку боевые действия стали более интенсивными из-за контрнаступления.

Киев настаивает, что его войска продолжают продвигаться вперёд и уже захватили восемь населённых пунктов. Но наступление нельзя назвать значительным успехом. Особенно с учётом того, что за отбитые небольшие деревни приходится «платить жизнями украинцев и передовой западной техникой», обращает внимание The New York Times.

По словам издания, украинские власти продолжают скрывать число боевых потерь. Но их масштабы ощущаются в регионах и отчётливо заметны по растущему количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей стране.

Кажется, что с прошлого года в каждом уголке Украины проходят «бесконечные захоронения» погибших солдат. Проводы военнослужащих в последний путь стали «мрачной обыденностью» во Львове, отмечает The New York Times.

Нередко в городе одновременно проходят несколько таких похорон. Иногда солдат, погибших на передовой, возвращают в родные города группами и погребают одновременно. Этот способ считается эффективным. Особенно с учётом того, что «мёртвые продолжают прибывать».

Корреспондент The New York Times встретил среди многочисленных посетителей Лычаковского кладбища, которые ухаживают за могилами родственников, Марию Ковальскую. Её 30-летний сын Иван был убит девять месяцев назад в Краматорске.«Ради чего всё это? — спросила она с явной болью в голосе. — Лучшие из лучших погибли. Он окончил университет. Получил диплом с отличием. Ради чего он умер?»

Работница кладбища Екатерина Гавриленко заявила изданию, что похороны проходят здесь почти каждый день. «Из-за контрнаступления погибнет множество молодых мужчин и женщин, — сказала она. — Словами не передать, насколько это сложно. Очень, очень сложно. Они хоть и чужие, но чьи-то дети. А у меня тоже есть ребёнок».

По её словам, в начале конфликта на холмистой части кладбища была небольшая группа новых могил. Сейчас же на участках, занимающих половину склона, похоронено около 500 солдат, и их будет ещё больше.

В верхней части кладбища городские власти приступили к раскапыванию безымянных могил солдат, захороненных ещё во время Первой мировой. Таким образом молодые люди, погибшие в начале прошлого века, «уступают место» павшим в нынешнем конфликте, подчёркивает издание.

«Трудно представить, что прошлым летом их (могил. — ИноТВ) было так мало, а сейчас так много», — сказала Гавриленко The New York Times. «Сколько их ещё будет, прежде чем конфликт закончится?» — добавила она.