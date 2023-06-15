Власти США отлично понимают, что Украина близка к краху: хотя Киев не собирается честно отчитываться о потерях своих войск, очевидно, что его вооружённые силы истощаются, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как подчеркнул отставной офицер, в Вашингтоне знают от плачевном состоянии Украины.
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Вашингтон знает, что Украина близка к краху — и она определённо к нему близка: страна разрушена, её вооружённые силы прямо сейчас истощают до просто невообразимого уровня... Речь идёт о том, что людей бросают в бой без достаточной артиллерийской поддержки, без достаточной защиты ПВО и ПРО. А когда в условиях отсутствия такой защиты в бой отправляют солдат, многие из которых ещё «зелены» — то есть неопытны, — в итоге получается череда катастроф.
А тем временем, как мы уже указывали, россияне теперь показывают себя значительно лучше, чем полтора года назад — на мой взгляд, на данный момент они представляют собой лучшую сухопутную силу в мире: они действуют очень уверенно, отлично организованы и теперь имеют возможность минировать районы, расположенные за спинами наступающих украинских войск, доставляя мины по воздуху — при помощи вертолётов и артиллерии.
В общем, для украинцев вся эта ситуация складывается крайне плохо. Мы даже не знаем, сколько людей они потеряли — а сами они нам правды об этом не скажут.
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