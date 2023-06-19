Летнее наступление обернулось для ВСУ огромными потерями в живой силе и технике. Киеву вместе с его западным союзникам необходимо учесть опыт прошлого, как можно скорее прекратить этот абсурдное кровопролитие и сесть за стол переговоров с Москвой, считает ведущий YouTube-канала The Dive Джексон Хинкл.

Обычно для начала успешного контрнаступления нужно превосходить противника в соотношении три к одному. В данном случае Украина оказалась крайне неподготовленной. Она оказалась ужасно неподготовленной, когда дело касалось танков, бронемашин, боеприпасов, и самое главное — а это действительное самое важное — живой силы.

Если у вас нет людей, вы не сможете добиться победы в большинстве случаев. И, судя по всему, догмы военной стратегии, материальной реальности и истории подтвердили свою верность в случае украинского «весеннего» летнего контрнаступления, которое мы сейчас наблюдаем. Жестокие абсурдные побоища продолжают происходить под давлением Украины и западных сил, сил НАТО.

Мы видим продолжающиеся уничтожения (западной техники. — ИноТВ). На этих кадрах «Леопарды» или «Брэдли» поражаются снарядом «Краснополь» в районе Орехова. Завтра мы, вероятно, увидим ещё больше подобных видео.

Новая эстетика Украины на поле боя не сине-желтые цвета, а сгоревшие БМП «Брэдли» и танки «Леопард», как вы можете видеть здесь. Красивые машины, но они горят, как и все остальные. Они горят, как и все остальные. И управляемая артиллерия так же применялась по наступающей украинской бронетехнике. Много (подбитых. — ИноТВ) «Леопардов» и много хаоса.

Так что, повторюсь, то, что произошло сегодня, — это резня. Но, к сожалению, это летнее контрнаступление для украинцев и всех остальных превратилось в летнюю бойню. В нашем чате люди отмечают, что во многих случаях речь идёт о храбрых солдатах, которые не разделяют нацистской идеологии. Их насильно призывают в армию, отрывают от семей, матерей, жён, дочерей и сыновей и отправляют на фронт.

Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я уверен, что вы тоже. Вот почему я поддерживаю мирные переговоры, и если посыл уже не был достаточно ясен: нацисты-бандеровцы не должны бросать вызов России, не стоит нападать на Россию с этого фланга, нападать на Россию — это вообще плохая затея. Если уроки Наполеона, Адольфа Гитлера никого ничему не научили, то сейчас этот сигнал должен быть вполне понятен для командования НАТО, Лэнгли, Брюсселя и, в первую очередь, Киева. Если они хотят прекратить бойню, необходимо заключить мирное соглашение.

Продолжение поставок вооружения и боеприпасов, «Леопардов», истребителей F-16, танков «Меркава» не имеет значения. Все они горят одинаково. Все горят одинаково. Единственный ответ на это — мир. То, что Запад, похоже, изо всех сил пытается предотвратить.

Дата публикации 18 июня 2023 года.