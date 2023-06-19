Обозреватель Telegraph: НАТО нужно готовиться к тому, что украинское контрнаступление захлебнётся

Контрнаступление ВСУ идёт крайне скромными темпами — и имеет все шансы в итоге не привести ни к каким серьёзным успехам, пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп. По мнению Кемпа, НАТО необходимо к этому готовиться — и, если Украину ждёт провал, ни в коем случае не сворачивать поддержку Киева, а наоборот, её нарастить.

Североатлантическому альянсу необходимо готовиться к тому, что нынешнее контрнаступление украинских войск не принесёт серьёзных успехов, пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп. «Впрочем, те, кто ожидал молниеносного прорыва, в любом случае разочаровались бы: речь здесь идёт не о немецких танках против польской кавалерии и не об американских «шоке и трепете» против деморализованных иракских военных на устаревших танках и без поддержки с воздуха», — поясняет журналист.

По мнению Кемпа, ситуация на Украине гораздо ближе к «войне на истощение», в которой наступающим силам приходится штурмовать хорошо оборудованные укрепления. На данный момент украинское контрнаступление находится на этапе «разведки боем» по четырём разным направлениям — украинские подразделения «прощупывают» российские позиции на предмет слабых мест, которые потом можно будет дополнительно ослабить при помощи артиллерии, а затем и прорвать танковыми резервами, разъясняет автор. Параллельно в российском тылу работают диверсионные группы, а также наносятся удары дальнобойным оружием по российским командным пунктам, отмечает он.

Как полагает Кемп, украинцам сейчас важнее всего «ввести противника в заблуждение», атакуя в как можно большем количестве различных секторов, дабы россияне продолжали гадать, в каком же направлении двинутся основные силы ВСУ. Между тем в условиях войны операции редко проходят чётко по по плану — а обстоятельства сейчас складываются против Киева: россияне провели усердную работу и оборудовали хорошо защищённые оборонительные позиции, а кроме того, по-прежнему обладают численным превосходством практически во всём, начиная с личного состава и танков и заканчивая артиллерией, признаёт журналист.

Нельзя забывать и о военно-воздушной мощи: ещё со времён Второй мировой войны наступающие силы добиваются успеха только при наличии превосходства в воздухе. У украинцев такого превосходства нет — и на Западе уже увидели, в какую цену им это обходится, когда появились снятые на поле боя кадры уничтожения американских БМП Bradley и немецких танков Leopard 2 российскими ударными вертолётами, напоминает Кемп.

Итак, итог контрнаступления отнюдь не предрешён и с уверенностью сейчас можно сказать лишь одно: победа Украине точно не гарантирована, продолжает обозреватель The Telegraph. Опасения по этому поводу уже можно наблюдать в заявлениях администрации президента США Джо Байдена, который сейчас наверняка задумался о том, какой политческий ущерб он понесёт в том случае, если украинцы не будут демонстрировать решительные успехи, подчёркивает он.

По мысли Кемпа, в случае, если контрнаступление и дальше будет идти плохо для Украины, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, без всяких сомнений, будут выражать сомнения, а те, кто и так не слишком охотно снабжал Киев оружием, получат новый повод отказывать Киеву — ведь они смогут ссылаться на то, что у него просто не хватает сил для победы. А ведь реакция НАТО на нынешний кризис на протяжении последних 12 месяцев и без того была недостаточно решительной: если бы не Берлин и Вашингтон, у Киева сейчас могло бы быть куда больше танков Leopard, а быть может, даже могли бы иметься и истребители F-16, сетует автор.

Главный риск заключается в том, что «такие деятели, как Эммануэль Макрон и Олаф Шольц» примутся с новой силой подталкивать Киев к заключению мирного договора до конца нынешнего года, уверен журналист. Если Европа «дрогнет» таким вот образом, Байдену станет значительно сложнее проталкивать поддержку Украины в конгрессе и у его противников-республиканцев будут все шансы её свернуть, предупреждает обозреватель The Telegraph.

Но такой подход будет ошибкой, уверен автор. Если контрнаступление украинцев захлебнётся, Западу будет нужно, напротив, серьёзно задуматься над тем, как повысить наступательные возможности Киева — а также поддержать такой решительный курс, чётко обрисовав путь Украины в НАТО и обозначив сроки её вступления в альянс, призывает журналист. «Собравшимся в Вильнюсе лидерам будет не лишним задать себе такой вопрос: если Украина не может перебороть российскую агрессию даже со всей мощью Североатлантического альянса, каков тогда вообще смысл в его существовании?» — подытоживает Кемп.