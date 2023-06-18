Politico: Байден пообещал не упрощать для Украины вступление в НАТО

В американской администрации ранее звучали предположения, что для Украины могут быть сделаны послабления при вступлении в НАТО. Президент США Джо Байден эти сообщения опроверг, заявив, что Киеву придётся соответствовать стандартам, которые предписаны для всех членов альянса, пишет Politico.

Президент Джо Байден заявил, что его администрация не будет упрощать Украине вступление в НАТО, пишет Politico.

Когда журналисты спросили его о планах по присоединению Украины к трансатлантическому альянсу и не будет ли для Украины каких-то послаблений, Байден ответил: «Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Поэтому мы не собираемся ничего упрощать».

Согласно Плану действий по присоединению к НАТО, страны-кандидаты должны провести военные и демократические реформы, прежде чем рассматривать вопрос о вступлении в НАТО. На прошлой неделе в администрации Байдена звучали заявления, что президент «открыт» для пересмотра требований для Украины.

При этом Байден добавил, что США уже много сделали, чтобы Украина имела «способность координировать военные действия».

Кроме того, Байден также с оптимизмом высказался на тему американо-китайских отношений в преддверии поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, которая проходит в эти выходные. Издание напоминает, что Блинкен должен был посетить Китай в феврале, но поездку отменили после того, как американский истребитель сбил китайский воздушный шар-шпион у побережья США.

Сейчас же Байден указал журналистам, что воздушный шар, возможно, не был преднамеренной попыткой китайского правительства шпионить. «Я не думаю, что руководство знало, где он был, и знало, что в нём было, и знало, что происходит», — сказал Байден. Он отметил, что, по его мнению, это не был преднамеренный шаг.

Кроме того, Байден отметил, что он снова встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев, чтобы обсудить, как им строить отношения, несмотря на «законные разногласия», пишет Politico.