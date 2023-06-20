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ZDF: раскошелиться ещё больше и поддержать Украину — Столтенберг обозначил планы на саммит НАТО

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украина не получит официального приглашения вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе через три недели, но альянс стремится к сближению с Киевом, заявил Йенс Столтенберг на встрече с канцлером Шольцем в Берлине. Он также подчеркнул, что на саммите НАТО планируется достичь амбициозной цели: объявить двухпроцентную цель отчислений от ВВП необходимым минимумом, а не верхней границей, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Канцлер принимает генерального секретаря НАТО в ведомстве канцлера. Перед саммитом НАТО, который состоится через три недели, Столтенберг даёт понять, что ожидает от союзников большего, чем выполнение двухпроцентной цели, соблюсти которую обязалась и Германия.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: На встрече НАТО в Вильнюсе мы хотим прийти к соглашению по амбициозной цели в сфере обороны: 2% ВВП — это минимум, а не верхняя граница.

В российско-украинском конфликте, тем временем, всё громче звучат призывы к переговорам. Только в субботу группа глав африканский государств под предводительством президента Южной Африки Рамафосы посетила Москву и побывала, в том числе, у Путина. Это самопровозглашённая мирная миссия, сделавшая предыдущую остановку в Киеве, у Зеленского. Делегация призвала обе стороны к ослаблению напряжённости. Зеленский на данный момент отвергает возможность переговоров с Россией. Генеральный секретарь НАТО и канцлер предостерегают в Берлине от навязанного мира.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Чем большую территорию сможет отвоевать Украина, тем лучше, вероятно, будет её позиция за столом переговоров.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Мы должны настраиваться на то, что агрессивная российская война против Украины может длиться ещё долго. К этому мы готовимся и на это направляем свою последующую политику.

До официального приглашения для Украины на вступление в альянс 31 государство НАТО договориться не смогло. Однако генеральный секретарь обозначил перспективу многолетнего пакета помощи.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: В Вильнюсе мы приведём Украину ближе к НАТО.

Здесь, в столице Литвы Вильнюсе, 11 и 12 июля пройдёт саммит НАТО. Встреча будет проходить под знаком российской спецоперации на Украине.

Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.

 

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ZDF Германия Европа
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