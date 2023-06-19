Экс-федеральный министр Германии: боевые действия на Украине начались из-за нежелания Запада вести переговоры

Запад мог предотвратить боевые действия на Украине, но не сделал этого, поэтому также несёт ответственность за происходящее, заявил в интервью Die Welt бывший федеральный министр Германии Клаус фон Донаньи. По его словам, глава Кремля Владимир Путин никогда не собирался нападать на Европу. Он просто не хотел, чтобы НАТО пришло на Украину, и собирался об этом договориться, но в ЕС и США отказались с ним разговаривать.

Бывший мэр Гамбурга и экс-федеральный министр ФРГ Клаус фон Донаньи жёстко раскритиковал немецкое правительство и свою Социал-демократическую партию за то, какой курс она избрала в урегулировании украинского кризиса. «Я считаю нынешние приоритеты немецкого правительства и Запада неверными», — заявил он в интервью, которое дал Die Welt в преддверии своего 95-летия.

«Приоритетной целью должна быть защита нас от последствий изменения климата… Вместо этого мы покупаем для Украины танки, потому что мы не помогли предотвратить боевые действия, которые можно было предотвратить».

По словам Донаньи, настоящая угроза — это «не Путин», а глобальное потепление. Президент России никогда не собирался нападать на Европу, пояснил он: «Он просто хотел, чтобы Украина не вступала в НАТО, чтобы оно не оказалось у него на границе. Он хотел вести об этом переговоры, но Запад был к этому не готов». Поэтому Запад также несёт ответственность за события на Украине, подчёркивает бывший политик.

Донаньи также раскритиковал решение о выдаче ордера на арест Путина: «Я бы даже президента Буша не объявил военным преступником и не отдал бы его под суд, хотя он начал в Ираке войну, у которой, без сомнения, было ещё больше последствий, в которой погибло гораздо больше людей и, как мы сегодня уже знаем, без какой-либо причины». Поэтому выдача ордера на арест Путина — это «необдуманное и глупое» решение, подчеркнул он: «Москва что, в будущем должна стать единственным местом, где можно будет вести переговоры с Путиным?»

Бывший федеральный министр также осудил свою Социал-демократическую партию за то, что она недостаточно активно выступает за мирное урегулирование конфликта. «СДПГ без чёткой, внятной и активной политики мира — это больше никакое не СДПГ», — заключил Донаньи.