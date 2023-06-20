Focus: возросшая боевая слаженность и техническое превосходство российской армии стали «неприятным сюрпризом» для украинского наступления
Уже две недели продолжается наступление украинских войск, но, как отмечает Focus, «до сих пор были лишь небольшие успехи, а прорыва так и не произошло». Теперь Киев объявил «оперативную паузу для перегруппировки», а военные эксперты объясняют, как изменилась боевая тактика российских войск и какие ошибки ранних этапов конфликта были исправлены.
Маркус Райснер, полковник австрийских вооружённых сил, отмечает, что особенный прогресс в тактике показывает российская пехота и танковые соединения. По его мнению, они извлекли опыт из первых столкновений и действуют теперь более синхронизировано, в том числе с другими родами войск. «Они уже не просто глупо выдвигают колонну танков, которые атакуют, несут потери и снова атакуют, а, например, отныне сопровождают их боевыми вертолётами, обстреливающими украинцев ракетами с большого расстояния», — цитирует эксперта немецкое издание.
С тем, что боевая авиация является слабым местом Украины, согласен и другой военный эксперт — Густав Грессель. Эксперт полагает, что поставка западной боевой авиатехники была бы «тактическим прорывом» для Украины, так как украинских самолётов недостаточно для борьбы с российской авиацией. «Проблема в том, что МиГ-29 и Су-27», находящиеся в распоряжении Украины, «имеют пуск ракет с полуактивным радиолокационным наведением, и для того, чтобы поразить самолёт противника, радар должен «подсвечивать» цель во время полёта ракеты», — заявляет Грессель. Российские средства ПВО отлично подготовлены для противодействия таким атакам и делают их невозможными.
Эксперт, однако, считает, что украинцы уже меняют тактику, отталкиваясь от новых реалий. Например, «Украина в последние дни не использовала машины для разминирования, потому что их легко поразить, и вместо этого украинцы пытаются поразить минные полосы взрывчаткой, а затем прорваться через них», — цитирует Райснера Focus. Австрийский военный надеется, что украинцам удастся найти уязвимый участок в российской обороне и он позитивно смотрит на способность украинских войск приспособится к улучшившейся тактике российских войск. «Хорошая новость заключается в том, что Украина, несмотря на первоначальный оборонительный успех россиян, не просто продолжает слепо атаковать, но и пытается реорганизоваться», — заявляет Райснер.
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