Politico: Великобритания поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО

На Конференции по восстановлению Украины в Лондоне глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что его страна готова «всячески поддержать» ускорение процесса вступления Украины в НАТО, пишет Politico. По его словам, Киеву можно разрешить пропустить один из этапов подготовки, потому что «своими действиями на поле боя» он доказал стремление провести необходимые для членства реформы.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что королевство поддержит ускорение процесса вступления Украины в НАТО, сообщает Politico. На пресс-конференции в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне глава британского МИД объявил, что Великобритания поддержит предложения, которые позволят Киеву пропустить так называемый План действий по членству в НАТО.

Как напоминает издание, такая процедура была запущена в 1999 году. Она помогает желающим вступить в альянс странам привести себя в соответствие стандартам НАТО и подготовиться к будущему членству. В этот период государства-кандидаты получают советы, поддержку и практическую помощь в проведении военных и демократических реформ. При этом участие в Плане действий не гарантирует одобрение заявки.

Отказ от такой процедуры упростит Украине доступ к Североатлантическому альянсу и послужит компромиссом между восточно-европейскими союзниками, которые хотят немедленно сделать её членом НАТО, и другими странами Запада, которые боятся, что вступление Украины в НАТО усугубит напряжённость в отношениях с Россией. Кроме того, последние считают, что Киеву по-прежнему необходимо решить ряд проблем, например, побороть коррупцию.

В среду на конференции Джеймс Клеверли отметил, что Украина развивается «необычайно быстро». Он сослался на недавние слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Киев уже отвечает «многим требованиям» Плана действий по членству в НАТО. Клеверли подчеркнул, что Великобритания «всячески поддержала» бы переход от плана действий к следующему этапу, потому что он не потребовался, чтобы сделать предложения Швеции и Финляндии. По словам министра иностранных дел, Украина «продемонстрировала стремление провести реформу вооружённых сил, необходимую для членства НАТО, своими действиями на поле боя». «Я думаю, все союзники НАТО это признают», — добавил Клеверли.

Согласно информации двух американских чиновников, президент США Джо Байден также готов поддержать освобождение Украины от плана действий на пути к членству в альянсе. На прошлой неделе Байден поделился своими соображениями со Столтенбергом на встрече в Вашингтоне. Politico предполагает, что официально о пропуске плана действия объявят на саммите НАТО в июле.