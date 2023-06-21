Najwyższy Czas: на Западе уже начали готовить для Зеленского «утешительный приз»

Как сильно бы Киев не старался превозносить успехи украинской армии, её контрнаступление продвигается на самом деле черепашьими темпами, и ни о какой «окончательной победе» не может быть и речи, считает польский аналитик Станислав Михалкевич. По его словам, скорее всего дело дойдёт до заморозки конфликта, а Украине дадут пустое обещание членства в НАТО, чтобы команда Зеленского сохранила лицо, сообщает Najwyższy czas.

«Конечно, господин президент Дуда на встрече Веймарского треугольника* (...) сказал, что Россия победить не может. Ну, а если Россия победить не может, то, может случиться так, что никто не победит (…), то есть, может дело дойти до того, что конфликт будет заморожен», — рассуждает польский аналитик Станислав Михалкевич.

По его словам, вместе с неизбежным приближением саммита НАТО 11 июля в Вильнюсе, Украина делает всё возможное, чтобы создать впечатление того, что она начала победоносное наступление, которое большими шагами неизбежно приведёт к окончательной победе. Киев старается всех убедить в мифе непобедимой украинской армии, однако на деле не всё обстоит так легко, и эти успехи весьма сомнительные. «(…) если это контрнаступление будет развиваться такими черепашьими темпами, то боюсь, что до окончательной победы перед вильнюсским саммитом НАТО дело не дойдёт», — обращает внимании он.

Эксперт ссылается на слова генерала Коморницкого, который, по его словам, единственный польский генерал, который на сегодняшний день сохранил чувство реальности. По словам военного, спектр российской обороны широко спроецирован, поэтому прорвать её одновременно на многих участках сложно, и это неизбежно связано с большими потерями.

«Господин президент Макрон, канцлер Шольц и господин президент Дуда встретились. И что мы слышим после этой встречи? Как раз то, что участники этой встречи на самом раздумывают об утешительном призе для украинской власти (…) А именно: в случае заморозки конфликта (…), для того, чтобы гарантировать команде президента Зеленского возможность выйти из этой ситуации сохранив лицо, участникам встречи Веймарского треугольника пришла в голову идея дать обещание Украине членства в НАТО», — подчёркивает Михалкевич.

«Такое обещание мало чего стоит, потому что, согласно Вашингтонскому договору, решение о вступлении в НАТО должно быть единогласным (…), кроме того, страна, которую принимают в НАТО, должна выполнить ряд различных условий (…)», — добавляет он. По его оценкам, многие из этих условий Украина, скорее всего, ещё на протяжении долгого времени выполнить не сможет.