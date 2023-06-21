Der Tagesspiegel Оригинал

Tagesspiegel: Столтенберг пообещал Украине многолетний пакет помощи, который доведёт её до соответствия стандартам НАТО

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Украина должна обязательно победить в конфликте с Россией, считает Йенс Столтенберг, так как обратный исход был бы угрозой для блока. Конкретные меры, которые могли бы приблизить победу Украины, члены альянса будет обсуждать на июльском саммите в литовской столице. В интервью с Der Tagesspiegel генсек также высказал предположение, что на предстоящей встрече блок сможет приблизиться к «единой позиции» по будущему членству Украины.
Tagesspiegel: Столтенберг пообещал Украине многолетний пакет помощи, который доведёт её до соответствия стандартам НАТО
AP

Йенс Столтенберг в интервью c немецким Der Tagesspiegel заявил об угрозе для блока со стороны России. Восточная Европа поняла это раньше, а «другим потребовалось время, чтобы осознать, что возможностей для конструктивного диалога с Москвой больше не существует». Столтенберг не считает, что Германия поступала неправильно, настаивая на переговорах с Москвой. Он и сам, будучи в должности премьера Норвегии, делал ставку на дипломатию. Сейчас блок должен сосредоточиться на поддержке Украины. «Поражение стало бы не только трагедией для Украины, но и представляет опасность для нас», — заявил изданию Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что некоторым странам придётся расходовать больше 2% ВВП на оборону, чтобы «ни у кого даже не возникла идея атаковать нас». Столтенберг ожидает, что «союзники в рамках встречи в Вильнюсе придут к единству касательно более высоких расходов на оборону». Прежде всего это необходимо для пополнения арсеналов.

На саммите в литовской столице также будут приняты «региональные планы обороны», в том числе для Восточной Европы. Будет «точно определено, какие силы какой страны какие задачи возьмут на себя в случае обороны». Германия будет играть одну из главных ролей.
 
Боевые действия всегда носят элемент непредсказуемости, заявляет Столтенберг изданию Der Tagesspiegel о ситуации на Украине. По мнению генсека Альянса, украинские войска смогли сдвинуть линию фронта в свою пользу благодаря помощи со стороны блока. Он признаёт, что достижения Украины небольшие, так как «это труднопроходимая местность, и российская армия создала сильные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения». Столтенберг настаивает на важности дальнейшей поддержки украинской армии со стороны НАТО для больших результатов.
 
Украина должна отвоевать как можно больше территорий, считает Йенс Столтенберг. Только в таком случае «президент Путин увидит, что он не может победить и должен будет принять условия справедливого и долгосрочного мирного урегулирования». Сейчас условия для мирного урегулирования ещё не возникли, утверждает генсек Альянса.
 
Столтенберг заявляет, что «во время саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведёт Украину в соответствие стандартамам НАТО». По его словам, «все союзники, включая Германию, согласны с тем, что Украина станет членом НАТО». Всё это необходимо, чтобы после окончания боевых действий Украина снова не подверглась нападению, считает глава НАТО. Важной частью саммита в литовской столице, станет как раз обсуждения вопроса, как приблизить Украину к НАТО и полноценному членству в блоке. «Мы придём к единой позиции в Вильнюсе», — цитирует Столтенберга издание Der Tagesspiegel.
 
Мандат Столтенберга в качестве генерального секретаря Североатлантического альянса заканчивается осенью 2023, и он подтвердил изданию Der Tagesspiegel, что планирует после его истечения покинуть занимаемую должность.
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Der Tagesspiegel Германия Европа
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