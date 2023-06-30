CGTN: бразильский эксперт обвинил США в использовании НАТО для ослабления России и Европы

11:54
ЦБ: текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России
Текущее ослабление рубля не представляет риска для финансовой стабильности в России, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
11:50
Минобороны: очередной дивизион комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии
Очередной дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом информирует Министерство обороны республики в своём Telegram-канале.
11:47
Лавров: Россия не видит доводов в пользу продления зерновой сделки
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки.
11:47
Дивеев заявил о боевом настрое ЦСКА перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом»
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».
11:47
Крыховяк сообщил, что разорвал контракт с «Краснодаром»
Полузащитник Гжегож Крыховяк сообщил, что разорвал контракт с «Краснодаром».
11:44
Лавров рекомендовал западным лидерам не беспокоиться о национальных интересах России
Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал лидерам западных стран не беспокоиться о национальных интересах страны на фоне недавних событий.
11:41
Лавров: при прекращении зерновой сделки поставки бедным странам продолжатся безвозмездно
Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт.
11:40
Лавров: России известно о нарушении ООН требования не получать указаний от любых правительств
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга заявил, что России известно о нарушении ООН требования не получать указаний от правительства какой-либо страны.
11:38
Романо: «Астон Вилла» заплатит около €40 млн за защитника «Вильярреала» Торреса
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес перейдёт в бирмингемский клуб «Астон Вилла».
11:35
Режим ЧС ввели в Барун-Хемчикском районе Тувы из-за подозрения на сибирскую язву у жителя
Режим ЧС муниципального характера ввели в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва из-за госпитализации местного жителя с симптомами сибирской язвы.
11:32
Лавров заявил, что Россия всегда выходила из любых передряг
Россия всегда выходила из любых передряг и это делало её сильнее, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
11:30
Чернышенко поручил составить план развития «Шахтёра» из ДНР
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта составить план развития «Шахтёра» из ДНР.
11:21
Романо: Энрике в ближайшее время возглавит ПСЖ
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике возглавит «Пари Сен-Жермен»
11:21
Жителя Тувы с признаками сибирской язвы госпитализировали в Кызыле
Жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле. Об этом информирует прокуратура республики в своём Telegram-канале.
11:19
Вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО
Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.
11:13
Тренер Махачева назвал Цукерберга фаворитом в бою с Маском
Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева, поделился мнением о поединке между американскими бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.
11:12
В «Матч ТВ» предложили Маску провести бой с Цукербергом в Москве
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов предложил американскому бизнесмену Илону Маску провести бой с Марком Цукербергом в Москве.
11:05
Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье ночью прозвучало несколько серий взрывов
Несколько серий взрывов произошло ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
11:04
Захарова раскритиковала планы Финляндии сократить финансовую помощь Африке
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала власти Финляндии из-за планов «отказать в финансовой помощи африканским государствам, поддерживающим Россию».
11:00
Артемьев: World Rugby просто не отвечает на наши письма
Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что организация в данный момент не имеет отношений со Всемирной федерацией регби (World Rugby).
10:46
Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве
Опекуншу шестилетнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге, обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.
10:46
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина развелась с мужем
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина развелась с мужем.
10:44
The Athletic: Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой мадридского клуба.
10:41
Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам по ШОС
Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
10:36
Датский клуб арендовал приостановившего контракт с «Ростовом» Кнудсена
Датский клуб «Орхус» арендовал приостановившего контракт с «Ростовом» Магнуса Кнудсена.
10:34
Орещук считает, что без легионеров уровень РПЛ упадёт
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, стоит ли российским клубам переплачивать за иностранных игроков.
10:32
Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры «Газпрома» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
10:30
Адвокат Фургала попросил рассмотреть второе уголовное дело в Хабаровском крае
Генпрокуратура России просит Верховный суд о рассмотрении второго уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве или Подмосковье, в то время как один из адвокатов бывшего чиновника настаивает на рассмотрении в Хабаровском крае.
10:23
Президент «Урала» Иванов назвал ерундой ситуацию с полицейским в Алапаевске
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с полицейским на стадионе в Алапаевске.
10:22
Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже
Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже.
10:19
Мичков: «Филадельфия» начнёт побеждать, когда я приеду
Российский нападающий Матвей Мичков заявил, что собирается работать изо всех сил, чтобы оказать большое влияние на «Филадельфию».
10:16
Бывший футболист «Реала» Бэйл получил орден Британской империи
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что получил орден Британской империи.
10:12
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Макеевку.
10:06
France Bleu: в беспорядках во Франции пострадали почти 250 полицейских
В результате ночных беспорядков во Франции на фоне гибели подростка от рук полицейского пострадали почти 250 сотрудников правоохранительных органов.
10:00
Депутат Бессараб назвала «вполне здравой» идею создания цикла видеороликов об СВО
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею создания цикла видеороликов о специальной военной операции при участии школьников и военных.
09:55
Бывший нападающий «Ньюкасла» Ширер надеется, что Кейн не побьёт его рекорд по голам в АПЛ
Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер прокомментировал информацию о возможном переходе форварда лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».
09:54
В Красноярском крае пропали четыре подростка
В Шарыпове на юге Красноярского края пропали четыре девочки 15—17 лет.
09:46
ВСУ попытались атаковать Бердянск британскими ракетами Storm Shadow
Украинские войска попытались утром 30 июня атаковать Бердянск британскими ракетами, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
09:43
Романцев заявил, что продолжает верить в «Спартак»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
09:40
Число госпитализированных с отравлением детей из лагеря в Приамурье выросло до 18
Число госпитализированных с отравлением детей из лагеря «Белые горы» возросло до 18, сообщили власти региона.
09:35
Курс евро в ходе торгов превысил 96 рублей
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
09:32
По факту отравления детей в лагере «Магистраль» в Кузбассе возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту отравления детей в лагере «Магистраль».
09:30
ТАСС: вода почти перестала покидать Херсонскую область после прорыва на Каховской ГЭС
После прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области шесть населённых пунктов остаются подтопленными.
09:25
Курс доллара в ходе торгов превысил 88 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года.
09:23
Илон Маск заявил, что бой с Цукербергом может состояться в Колизее
Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что его бой с лидером Meta* Марком Цукербергом может состояться в Колизее.
09:21
Бой Маска и Цукерберга может пройти в римском Колизее
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его бой с американским медиамагнатом Марком Цукербергом может пройти в римском Колизее.
09:14
Politico: в США активизировались обсуждения о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов
В американской администрации активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов.
09:13
Coluna do Fla/Flamengo: Клаудиньо согласился перейти из «Зенита» во «Фламенго»
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо согласился перейти в бразильский «Фламенго».
09:11
ТАСС: из детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализировали 12 детей с отравлением
Из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области госпитализировали группу из 12 детей с признаками отравления, работу лагеря приостановили.
09:00
Глава МВД Франции: более 650 человек задержали в ходе беспорядков
Во время беспорядков во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, задержали более 650 человек.