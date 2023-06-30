CGTN: бразильский эксперт обвинил США в использовании НАТО для ослабления России и Европы

Обострение конфликта между Россией и Украиной можно рассматривать как попытку США использовать силы и ресурсы НАТО, чтобы ослабить не только Россию, но и Европу — и за счёт этого сохранить свою гегемонию. Об этом заявил в интервью CGTN бразильский аналитик Пепе Эскобар. Он также подчеркнул, что в истории до сих пор не имеется ни одного случая, когда НАТО действительно способствовало установлению где-то мира и безопасности.

ПЕПЕ ЭСКОБАР, геополитический аналитик из Бразилии: Это американская война, в которой НАТО используется против России — это во-первых. И во-вторых, это война против Европы.



Потому что одна из целей неоконсерваторов, которые развязали эту войну и которые старались развязать её на протяжении не менее восьми лет, заключается в том, чтобы деиндустриализировать Европу. Чтобы оборвать экономические связи, особенно между Германией, Евросоюзом и Россией, и превратить Европу в целом в «вассала империи».



Мы подходим к очень опасному пределу, когда они бросили все свои силы против России — и если это не сработает, то они могут оказаться в достаточной степени параноиками и сумасшедшими, чтобы попытаться, я бы сказал, дойти до последней «красной черты», включая ограниченную ядерную войну.



Именно это они сделали с Ливией: они разрушили эту страну, потому что, по их мнению, им нужно было установить контроль над этой очень плодородной и важной частью территории Северной Африки. В Ираке в 2003 году тоже начали американцы, а продолжение было за НАТО — и мы все знаем, что там произошло.



Нет ни одного исторического примера того, как Североатлантический альянс способствовал бы укреплению мира и безопасности. История нам это наглядно показывает.



Дата выхода в эфир 29 июня 2023 года.