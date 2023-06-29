Ощетиниться как дикобразы — Defense News о роли США в усилении обороны стран НАТО, граничащих с Россией

Граничащие с Россией страны НАТО слишком малы и слабы по сравнению с Россией, однако США могли бы усилить их обороноспособность поставками сравнительно недорогого оружия по обновлённой программе ленд-лиза, сообщает Defense News. Таким образом, каждое «прифронтовое» государство НАТО ощетинится как «дикобраз» и сможет сдерживать российские войска в случае потенциального нападения.

На предстоящем в июле саммите НАТО внимание будет сосредоточено на Украине, а государства-члены Североатлантического альянса обсудят возможный путь вступления страны в военный блок. Однако альянсу следует не забывать о своих «прифронтовых» зонах в случае потенциального нападения со стороны России, пишет Defense News.

Издание отмечает, что граничащие с Россией и Беларусью страны НАТО слишком малы по населению, финансовым возможностям, и не способны самостоятельно эффективно обороняться, в то время как силы НАТО в регионе относительно немногочисленны. Беря пример с 1940-х годов, США могли бы исправить эту «довольно безнадёжную» ситуацию, оживив и обновив свои программы ленд-лиза и военной помощи, что усилило бы оборону стран НАТО, граничащих с Россией. Таким образом, каждое «прифронтовое» государство НАТО ощетинится как «дикобразы», подчёркивает Defense News.

Автор статьи напоминает, что к таким государствам относятся Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Норвегия. Несмотря на преданность этих стран военному блоку, каждой из них обладает слабостями, когда дело доходит до собственной обороны. Дефицит финансирования стал общей проблемой НАТО, несмотря на увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП каждого государства. Ни одна из перечисленных стран (даже такая богатая, как Норвегия) не тратит и не может потратить достаточно средств, чтобы сдержать или вести крупномасштабную войну против России.

По данным Кильского института мировой экономики, в период с января 2022 года по февраль 2023 года мировые оборонные обязательства перед Украиной составляли около $74 млрд, из которых на долю США приходилось почти $47 млрд. Эти цифры не означают, что граничащие с Россией страны НАТО должны тратить такие же средства на свою оборону, поскольку оборонные потребности каждой страны различаются в зависимости от географии, численности личного состава, имеющегося оборудования и других факторов. Тем не менее в этих странах должны понимать, что расходы на оборону — это своего рода страховой полис, и тех объёмов средств, которые малые страны НАТО тратят сейчас, будет недостаточно для обеспечения необходимой обороны.

Ввиду необходимости помощи извне, Соединённые Штаты могут предоставить займы, гранты и договора лизинга на военную технику, тем самым вооружив каждого «дикобраза» необходимым оружием для сдерживания России. Целью «дикобразной» обороны было бы вооружить эти страны до зубов, чтобы российским войскам было «мучительно трудно» поглотить их в ходе потенциального нападения. Оружие, которое играет ключевую роль в такой обороне, сравнительно дешёвое и асимметричное, например, барражирующие боеприпасы, мины и высокомобильные артиллерийские ракетные системы — все они показали свою эффективность на Украине, пишет издание.

Конгресс США может помочь в поставках этого и другого оружия при одобрении ленд-лиза на Украину и приняв отдельный законопроект, расширяющий сферу его действия за пределы нечётко определённых в законе «стран Восточной Европы». Далее автор статьи считает, что Конгресс должен воспользоваться уже принятыми законами для поставок оборудования напрямую от американских подрядчиков и увеличить лимит по предоставлению кредитных гарантий с текущих $15 млрд до $100 млрд. Это позволит странам НАТО приобрести асимметричное оружие, необходимое для создания надёжной защиты «дикобраза».

США могут сыграть значительную роль, помогая «прифронтовым» государствам НАТО защищаться с тем же рвением и тем же оружием, что и ВСУ. Defense News приходит к выводу, что сдерживание нападения намного дешевле чем вести войну. «Ничто не укрепит доверие к НАТО в плане сдерживания больше, чем займы, лизинг и передача американского оружия тем странам, которым непосредственно угрожает опасность», — заключает автор материала.