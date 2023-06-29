Hill: Роберт Кеннеди назвал роль США в конфликте на Украине «ужасной для украинского народа»

Кандидат в президенты США от демократов Роберт Кеннеди — младший заявил, что роль Вашингтона в конфликте на Украине «ужасна для украинского народа», сообщает The Hill. Он также посетовал на то, что Соединённые Штаты упустили множество возможностей урегулировать этот конфликт мирным путём.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что роль Соединённых Штатов в конфликте на Украине «ужасна для украинского народа».
«Мы упустили много-много возможностей мирно урегулировать этот конфликт, — сказал он в интервью NewsNation. — Я думаю, что то, как мы ведём этот конфликт, плохо… ужасно для украинского народа».
По словам Кеннеди, он точно не знает, как будет выглядеть мир, достигнутый путём переговоров, и будет ли это означать уступку России украинской территории. Между тем он обвинил США и НАТО в том, что их политика в отношении Украины и России на протяжении десятилетий создавала условия для нынешнего конфликта.
Он также добавил, что Америка превратила Украину в «пешку» в опосредованном конфликте между Россией и Соединёнными Штатами.
«Нам сказали, что это гуманитарное мероприятие. Но когда президента Байдена спросили, почему мы там, он сказал, что ради смены режима Владимира Путина», — заявил Кеннеди.
Как напоминает издание, в начале прошлого года Байден сказал, что Путин «не может оставаться у власти», но позже заявил, что не призывает к смене режима.
Кеннеди также сослался на комментарии министра обороны США Ллойда Остина о том, что одна из целей, которой Америка добивается, оказывая помощь Украине, — «увидеть ослабление России».
«Это противоположность гуманитарной миссии, это миссия конфликта на истощение, в котором погибают украинцы», — сказал Кеннеди.
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