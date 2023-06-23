Кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что большая ответственность за конфликт на Украине лежит на США, передаёт The Independent. По его словам, именно Вашингтона заставил Киев «саботировать» соглашения с Москвой, которые позволили бы избежать конфликта.

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года Роберт Кеннеди — младший заявил, что Россия поступила «по совести», когда ввела свои войска на Украину, сообщает The Independent.

По словам Кеннеди — младшего, сейчас необходимо совершать «маленькие шаги» в направлении переговоров. И делать это также должны и США, на которых лежит большая ответственность за начало украинского конфликта. Политик, представляющий Демократическую партию, настаивает на том, что президент России Владимир Путин, со своей стороны, неоднократно соглашался на переговоры, вопреки тому, что часто утверждают на Западе.

«Путин неоднократно говорил «да». На самом деле, он вёл переговоры — два раза он давал согласие на соглашения. Он согласился на Минские соглашения, а затем в 2022 году на соглашение, которое оставило бы Украину совершенно нетронутой», — заявил Кеннеди-младший.

По его словам, именно Соединённые Штаты заставили президента Украины Владимира Зеленского «саботировать это соглашение». В связи с этим он также отметил, что Москва «действовала по совести», в отличие от Вашингтона, который «действовал недобросовестно».

Как напоминает британское издание, ранее на этой неделе Кеннеди-младший заявил, что конфликт на Украине является «порождением постоянного менталитета иностранного господства» в США. Так, во вторник в ходе визита в штат Нью-Гэмпшир политик заявил, что «американское правительство также внесло свой вклад в сложившиеся обстоятельства путём неоднократных преднамеренных провокаций России начиная с 1990-х годов».

Всю критику в свой адрес из-за своих взглядов, в том числе за заявления против вакцин, Кеннеди считает заговором в СМИ, которые стремятся его очернить. Он призывает американцев не слушать то, что о нём говорят в прессе, а прислушиваться лишь к его собственным словам.