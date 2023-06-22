Das Erste: очень сложная фаза отношений, но важна надежда на улучшение — новый посол Германии о предстоящей работе в Москве

Россия выдала агреман новому послу ФРГ — Александру Ламбсдорфу. Немецкий телеканал Das Erste отмечает, новоназначенный посол заступает на пост в момент, когда отношения между странами находятся в очень сложной фазе. Но Ламбсдорфу известна ответственность, лежащая на нём, и он готов к тому, что для него новое назначение будет связано с серьёзными личными ограничениями и нагрузками.

Пост представителя Германии в Москве никогда не был синекурой, а после начала конфликта на Украине он стал ещё более тяжёлым для любого назначенца, сообщает Das Erste. Немецкое представительство в Москве возглавит опытный дипломат и член Свободной демократической партии — Александр граф Ламбсдорф.

Новоназначенный посол приступает к работе «осознавая, что политические отношения с Россией в настоящее время переживают очень сложную фазу». Александр Ламбсдорф однако считает «необходимо сохранять надежду, что когда-нибудь они улучшатся», даже если сейчас нет «намёков, указывающих на это».

Дипломат отметил, что назначение связано для него с серьёзными ограничениями: он уже не сможет так активно использовать Twitter. «Возможно, будут моменты, когда моим рукам захочется написать и опубликовать пост в Twitter», но как профессиональный дипломат Ламбсдорф обещает сдерживать себя. Ламбсдорф надеется, что публичная сдержанность, не станет для него слишком большой психологической нагрузкой.

Das Erste сообщает, что в Twitter новоназначенный дипломат уже получил первые поздравления. В частности, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сказал, что перед Ламбсдорфом стоит «очень тяжёлая задача», но одновременно выразил уверенность, что новый посол справится с ней и «можно его поздравить». Поздравил Ламбсдорфа и партийный коллега Ульрих Лехте.

Александр Ламбсдорф имеет богатый дипломатический опыт. Немецкий телеканал напоминает, что новый посол начал карьеру в немецком дипведомстве ещё в 1990-е. Успел поработать как в аппарате министерства, в том числе в российском отделе, так и в диппредставительстве федеративной республики в Вашингтоне.

С 2004 года Ламбсдорф активно участвовал в немецкой политике, в качестве члена Свободной демократической партии (СвДП). Сначала был заместителем председателя фракции СвДП в Европарламенте, а с 2014 до 2017 вице-президентом Европарламента. С 2017 года является депутатом Бундестага и фракционным заместителем своей партии.