Le Figaro: Австралия намерена помешать России построить посольство вблизи её парламента

Премьер-министр Австралии пообещал, что они даже примут новые законы, лишь бы помешать строительству российского посольства у парламента в Канберре, пишет Le Figaro. Издание отмечает, что эта земля находится в аренде у России с 2008 года и Австралия уже пыталась безуспешно разорвать этот договор аренды.

Правительство Австралии будет выступать против строительства нового посольства России возле парламента в Канберре, заявил премьер-министр Энтони Альбанезе. «Правительство получило очень чёткие рекомендации по безопасности о риске, который представляет присутствие нового российского представительства столь близко к парламенту», — приводит его слова Le Figaro.

Сейчас Россия арендует участок возле парламента в Канберре. Впервые договор об этой аренде был подписан в 2008 году, и с тех пор правительство уже пыталось его расторгнуть, но пока безуспешно. Энтони Альбанезе объявил, что парламент примет новые законы, чтобы заблокировать строительство российского посольства на этой земле. «Мы действуем быстро, чтобы арендованная площадка не превратилась в официальное дипломатическое представительство», — сказал глава австралийского правительства.

По мнению министра внутренних дел Австралии Клэр О'Нил, новое посольство России представляет собой очевидную угрозу национальной безопасности её страны. «Главная проблема с проектом второго российского посольства в Канберре — это его местонахождение», — приводит Le Figaro её слова. Издание уточняет, что нынешнее российское посольство находится на юге города.