Daily Mail: «Расистский и колониальный институт» — британская монархия теряет влияние в странах Содружества

Согласно новому опросу, в случае потенциального референдума почти половина владений британской короны проголосовали бы за то, чтобы стать республиками. Некоторые из этих стран считают монархию далёкой и устаревшей. Другие отмечают, что подданство не даёт им никаких выгод, или критикуют Лондон за отказ приходить на помощь в экстренных ситуациях, пишет Daily Mail.

Почти половина владений британской короны, включая Канаду и Австралию, проголосовала бы за то, чтобы стать республиками, если бы завтра состоялся референдум. Такие «сенсационные» данные показал опрос, проведённый бывшим заместителем председателя Консервативной партии лордом Майклом Эшкрофтом, пишет Daily Mail.

По словам издания, новое исследование раскрыло «истинный масштаб вызовов», с которыми Карл III сталкивается за границей. Оно показало, что из 14 стран, где он является главой государства, шесть — Австралия, Канада, Багамы, Ямайка, Соломоновы острова, а также Антигуа и Барбуда — хотели бы отказаться от монархии.

42% опрошенных австралийцев выступили за создание республики, 35% — против. В то же время 47% канадцев признали, что хотели бы перемен, и лишь 23% согласились на сохранение королевской власти. Почти все остальные восемь государств, которые возглавляет британский монарх — Новая Зеландия, Белиз, Гренада, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, а также Тувалу, — «балансируют на грани», подчёркивается в статье.

Только в последних двух странах существует значительное большинство, которое стремится сохранить статус-кво. Это заметно контрастирует с другим свежим опросом Эшфорта, который показал, что в самой Британии поддержка монархии остаётся «непоколебимой», отмечает издание.

Вместе с тем, согласно исследованию, подавляющее большинство зарубежных подданных Карла III выразили желание остаться частью Содружества наций. Многие респонденты также признали, что монархия даёт им «больше стабильности», обращает внимание Daily Mail.

Почти все участники опроса согласились с тем, что королевская семья нуждается в «модернизации, чтобы иметь хоть какие-то шансы на выживание». При этом многие высказали мнение, что траты на монарха и его родных необходимо «значительно сократить».

Причины отказа от монархии разнообразны. Страны Карибского бассейна ссылаются на колониализм, в то время как другие считают монархию «далёкой и неактуальной». Большинство тех, кто склоняется к республике, считают, что она «принесёт им реальную практическую

пользу».

Канада входит в число четырёх стран, утверждающих, что монархия является «расистским и колониальным институтом», с которым они «не должны иметь ничего общего». Почти в каждом государстве большинство респондентов говорили, что в «идеальном мире» самодержавия не должно существовать.

Опрос продемонстрировал, что влияние королевской семьи на страны Содружества ослабевает. «Британия — это как далёкое воспоминание. Мы, скорее, просто идём по стопам США, повторяя то, что делают они», — сказал один австралиец. А респондент из Канады заметил: «История монархии прекрасна, но она уже не актуальна для наших дней».

Рост апатии к королевской семье начался ещё раньше. Ему предшествовало голосование о республиканском статусе Барбадоса, а также турне Уильяма и Кейт по странам Карибского бассейна, которое критики окрестили «пиар-катастрофой», напоминает издание.

Между тем в регионе, особенно на Ямайке, набирает обороты республиканское движение. Но даже большинство новозеландцев согласны с тем, что монархия больше не имеет для них смысла. Жители многих стран расстраиваются из-за того, что она не приносит им ощутимых выгод.

«В довершение ко всему, даже для поездки в Англию нам нужна виза. Мы не получаем никаких льгот, мы не можем ездить в Соединённое Королевство без визы, так почему мы вообще являемся его частью?» — недоумевал ямайский участник опроса.

Респондент на Багамах обратил внимание, что Британия, в отличие от США и Канады, не оказала островам помощь после урагана Дориан. А один новозеландец предположил что члены королевской семьи понятия не имеют, чем они занимаются в собственной стране.

Впрочем, по мнению издания, участников опроса ни в коем случае нельзя назвать убеждёнными сторонниками республиканского строя. Некоторые ссылались на опасения по поводу коррупции и диктатуры при президенте. Другие говорили, что монархия дала им как молодым странам «общую историю».

Лорд Эшкрофт предположил, что результаты его опроса должны послужить пищей для размышления. Он призвал Карла III и британское правительство спросить себя, насколько для них важны отношения со странами Содружества и готовы ли они вкладывать в них средства, заключает Daily Mail.