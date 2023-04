Sky News: к коронации монарха в Великобритании изготовили бюст Карла III из шоколада

В Великобритании к предстоящей коронации Карла III изготовили его бюст из шоколада, сообщает Sky News. Как отмечается в материале, на работу над этим 23-килограммовым бюстом ушло 4 недели.

Вуаля! 23 килограмма, 4 недели работы над бюстом Карла в церемониальной униформе, которая, как ожидается, будет на нём 6 мая. Всё это сделано из множества различных шоколадок, в том числе Twix, Milky Way и Galaxy.



С нами Линдси-Кларк, кондитер, точнее мастер-кондитер, которая занималась этим творением. Расскажите мне вкратце о… Мне нравятся эти медали.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК, кондитер: Да, нам доставило огромное удовольствие использовать все эти шоколадки из набора Celebrations для создания различных медалей. Так, секция с крестом делалась из Bounty…



Давайте мы крупным планом покажем медали, а затем продолжим нашу беседу.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Начнём с главной части. Это секция с крестом, сделанная из Bounty. Там у нас Maltesers, Twix.



Давайте помедленнее. Maltesers, Twix, Bounty



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Да, Bounty.



А тут?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Galaxy.



Да, Galaxy.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Тут Milky Way.



Milky Way. Разумеется.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: А в конце, думаю, Snickers.



Snickers в конце.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Да.



А что насчёт его лацканов? (указывает пальцем на эполеты)



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Вы про эполеты?



Да, эполеты.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Я тоже постоянно их путаю.



Да, извините (смеётся).



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Тут и Bounty, и Galaxy, и Milky Way, и Twix. На вороте, который оказался самым проблематичным участком, вы можете видеть сплошную полосу из шоколадок Milky Way. А по краям я использовала отрезанные кусочки Maltesers, которые у нас получились, когда мы делали вот этот аксельбант.



То есть это Maltesers?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Верно, Maltesers.



А срезанные кусочки вы использовали для отделки ворота поверху?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Верно.



И вы сделали всё это, просмотрев несколько часов видеозаписей с его (Карла III. — ИноТВ) участием.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Да, верно. Затем мы сделали кучу набросков, а скульптор Тим Симпсон вначале вылепил голову из глины, ведь нам нужно было быть предельно точными, так как очевидно, что всем известно, как выглядит Карл. И мы не хотели, чтобы у нас вышло неправильно. Затем мы создали форму, в которую залили шоколад. Мы использовали почти 17 литров расплавленных шоколадок из набора Celebrations.



А что вы с этим (бюстом. — ИноТВ) будете делать?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Надеемся показать его всем.



Вы будете участвовать с ним в процессии в день (коронации. — ИноТВ)? Или как вы хотите его показывать?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Мы пока точно не знаем…



Это волнующий момент.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: … но, как я думаю, желающих будет много. Вот вначале показали его вам.



Да. А бюст неполый?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Вот эта часть неполая. (указывает на нижнюю часть бюста)



Вы же не хотите сказать, что наш король пустоголовый? (смеётся)



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: (смеётся)Ну, есть немножко. Из-за слишком деликатных проблем.



(смеётся) Именно так. Восхитительно. По-вашему, сколько он стоит?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Без понятия.



Ох! Он бесценен?



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Да. Для меня бесценен.



Спасибо, что принесли его к нам. Мне известно, что это оказалось крайне непростым делом. Боже мой! Абсолютное сходство.



ДЖЕННИФЕР ЛИНДСИ-КЛАРК: Благодарю вас. Спасибо, что пригласили.



Уже сегодня многие захотят с ним сфотографироваться. Спасибо огромное!



Дата публикации 27 апреля 2023 года.