ABC News: премьер-министр Австралии заявил об отмене саммита лидеров Quad из-за проблем Байдена с госдолгом

Запланированный на следующую неделю саммит лидеров неформальной группы безопасности Quad не состоится, так как президент США Джо Байден отменил свой визит в Сидней, чтобы уделить больше времени проблеме потолка американского госдолга, сообщает ABC News. Как отметил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, вместо этого лидеры могут встретиться в кулуарах саммита G7 в Японии в эти выходные.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что запланированный на следующую неделю саммит лидеров четырёх стран — США, Индии, Австралии и Японии — не состоится, так как президент США Джо Байден отменил свой визит в Сидней, сообщает ABC News.

Вместо этого лидеры неформальной группы безопасности Quad, как ожидается, встретятся в кулуарах саммита G7 в Японии в эти выходные.

При этом, по словам Альбанезе, премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Фумио Кисида всё же могут посетить Сидней на следующей неделе.

А вот Байдену свой визит пришлось отменить, чтобы сосредоточиться на внутренней политике и попытаться предотвратить дефолт США по долговым обязательствам, в состоянии которого страна может оказаться уже 1 июня.

«Так как этот вопрос должен быть решён до 1 июня — в противном случае возможны весьма серьёзные последствия для экономики США, которые перейдут на мировую экономику, — он, по понятным причинам, был вынужден принять это решение», — заявил Альбанезе.

Впрочем, глава австралийского правительства выразил надежду, что лидеры стран Quad смогут встретиться в Хиросиме, где в субботу и воскресенье будут присутствовать на встрече «Большой семёрки». «Мы пытаемся встретиться за это время и у меня будет двусторонняя беседа с президентом Байденом», — добавил политик.

Как напоминает ABC News, до объявления Белого дома о том, что Байден досрочно завершит поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, предполагалось, что американский лидер посетит Австралию и Папуа — Новую Гвинею. Предстоящий визит в Австралию даже называли «историческим», Сидней должна была посетить американская делегация из более чем тысячи человек. Последний раз действующий президент США посещал страну в 2014 году, когда с визитом приехал Барак Обама.