Хаос, жестокость, коррупция: ведущий Fox рассказал, за что Байден заслуживает импичмента

Признав, что США в ближайшее время ожидает «хаотическая» ситуация на южных рубежах, Джо Байден по сути окончательно расписался в профнепригодности, убеждён ведущий Fox News Стив Хилтон. Как заявил Хилтон в эфире своей передачи, Байден уже давно доказал, что порождает лишь беспорядок, жестокость и коррупцию, а потому должен быть отстранён.

Человек, который говорит вот так, в президенты не годится.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Пока определённости нет — какое-то время ситуация будет хаотическая.

Ах, «хаотическая», значит? Большое спасибо! Нет, ну это что вообще такое? Он разговаривает не как глава самого могущественного правительства на планете, а как какой-то безучастный зевака!

Вот такие сцены на нашей границе, весь этот гуманитарный кризис, весь этот хаос, вся преступность — всё это обозначило полное отречение президента от исполнения своих обязанностей. А ведь Байден не просто не подготовился к хаосу — теперь он ещё и предрекает, что этот хаос будет усугубляться. Подобное просто недопустимо, никаких оправданий такому быть не может — и, если начистоту, поскольку ровно ту же модель поведения мы наблюдали и с Афганистаном, и с вопросом потолка госдолга, а теперь ещё видим и здесь, лично я считаю, что это — повод для импичмента.

«Ситуация будет хаотическая», — заявляет Байден. Он, в принципе, мог бы и не утруждаться и в тот холодный январский день два года назад не стоять у трибуны, бубня про «единство» или о чём он там говорил, — вполне можно было бы взять и сократить всю свою речь на инаугурации до этой самой формулировки: «Ситуация будет хаотическая». Байден и есть президент от хаоса, президент от жестокости, а к тому же, как мы видим теперь, после появления информации о тех самых девяти банковских счетах, о девяти байденовских рыльцах, орудующих в кормушке*, он ещё и президент от коррупции.

А если честно, прежде всего перечисленного Байден — президент-пустота. Там, где нужны активные действия, он оставляет вакуум; там, где необходима сила — проявляет слабость; там, где нужны лидерские качества — остаётся пустой, вылущенной оболочкой.

Вот он лично провоцирует самое позорное как минимум за последние полвека унижение Америки на внешнеполитической арене — и что же он делает затем? Всё валит на Трампа! (Спикер палаты представителей США. — ИноТВ) Кевин Маккарти ещё в январе призывал начать переговоры по вопросу потолка госдолга, отмечая, что не стоит их откладывать до последнего момента, и даже протолкнул законопроект о повышении этого потолка. А что же Байден? Всё валит на республиканцев! Но ведь как раз его партия, как раз демократы отказывались что-либо обсуждать, а ныне не имеют никакого плана действий. На границе они два с половиной года планомерно создавали нынешний кризис своими ультралевыми решениями. И что теперь делает Байден? Всё валит на конгресс. Но ведь отказался от политики «Оставайтесь в Мексике»**, прекратил обеспечивать соблюдение законов и отменил все шаги администрации Трампа по обеспечению безопасности на границе вовсе не конгресс — это ты сам, Байден, такое сотворил с Америкой!

Это — целая поведенческая модель, и она ненормальна: сначала создаём кризис, а затем возглагаем вину на кого-нибудь ещё. И, как и лицемерный трёп Байдена о «единстве», «демократии» и «обеспечении законности», эта модель представляет собой полную противоположность тому, что он сам же обещал. Он писал — и я цитирую его дословно: «Если президентом изберут меня, я всегда буду делать выбор в пользу единства, а не раскола. Я будут брать ответственность на себя, а не перекладывать её на других». Какое же бесстыдство, а? Вы только послушайте его!

ДЖО БАЙДЕН, выступление в эфире MSNBC от 1 мая 2020 года: Ему (Трампу. — ИноТВ) нужно брать ответственность на себя — он же всё-таки главный.

ДЖО БАЙДЕН, выступление в эфире NBC от 5 октября 2020 года: Это — чрезвычайная ситуация национального масштаба, поэтому ответственность на себя должен брать президент...

ДЖО БАЙДЕН, выступление в эфире CNN от 21 июля 2021 года: Я беру ответственность за то, что делаю и заявляю, на себя.

Сплошная ложь! Одно враньё за другим. Череда неудач. Хаос, жестокость и коррупция, и так — без конца: таков порочный круг позора, в котором заперт этот немощный, ничтожный, действующий только по инструкциям политик, которого полностью контролируют экстремисты и активисты, захватившие его партию. Был ли в истории этой великой страны ещё хоть один президент, который был бы столь же тотально некомпетентен, столь же откровенно посредственен? Было ли у неё хоть раз такое громадное и поразительное позорище? Если вам всё-таки кто-то пришёл в голову — не стесняйтесь, дайте нам знать. Связаться с нами можно через Twitter и другие социальные сети: ищите @SteveHiltonx и @NextRevFNC.

Дата выхода в эфир 14 мая 2023 года.

* Член палаты представителей США от Республиканской партии Джеймс Комер на прошлой неделе перечислил имена девяти членов семьи Байдена, которые якобы получали средства из иностранных источников, перечислявшиеся в обмен на лоббирование тех или иных интересов. В число указанных Комером родственников президента вошли его младший сын, брат, невестка, вдова старшего сына, бывшая и нынешняя жёны младшего сына, а также один из его внуков и двое племянников (прим. ИноТВ).

** «Оставайтесь в Мексике» — неофициальное название принятой при Трампе миграционной политики, в соответствии с которой мигранты, запросившие убежище в США, должны были дожидаться заседания суда, выносящего решение по их запросу, находясь на территории Мексики (прим. ИноТВ).