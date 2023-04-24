WION: Австралия проводит масштабную военную реформу на фоне усиления Китая

В Австралии проведут крупнейшую реформу вооружённых сил страны со времён Второй мировой, сообщает WION. В частности, предполагается создание флота атомных подводных лодок, а также закупка дальнобойных ракет. Австралийские власти утверждают, что реформа проводится как ответ на рост военной мощи Китая, чьи амбиции могут разрушить баланс сил в регионе.

В минувший понедельник Австралия представила крупнейшую реформу своих вооружённых сил со времён Второй мировой войны, пишет WION. Отмечается, что этот шаг был предпринят на фоне растущей военной мощи Китая.

«Мы должны строить и укреплять нашу безопасность, формируя будущее, а не позволять будущему формировать нас», — приводит издание слова австралийского премьера Энтони Альбанезе. Как пишет WION, военная реформа будет призвана сфокусировать австралийскую армию на сдерживании потенциальных противников. Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Канберра должна выбрать более инициативную позицию, а не ждать атаки со стороны потенциального врага.

Как отмечает WION, новая оборонительная стратегия Австралии подчёркивает растущую угрозу со стороны Китая. В частности, австралийская сторона считает, что своими попытками установить суверенитет над Южно-Китайским морем Пекин ставит под угрозу стабильность Индо-Тихоокеанского региона. В стратегии также говорится о необходимости укрепления связей с ключевыми союзниками в регионе, такими как Япония и Индия.

В рамках военной реформы Австралия выделила несколько приоритетных направлений развития своих вооружённых сил, пишет WION. Во-первых, Канберра намерена создать собственный атомный подводный флот. Во-вторых, реформа предполагает ускоренные закупки ракет дальнего действия, а также модернизацию имеющихся у Австралии самолётов F-35 и F-18. В-третьих, Австралия намерена нарастить военное сотрудничество со своими соседями.