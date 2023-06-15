Экс-советник Госдепартамента США по российско-американским отношениям Джеймс Карден считает ошибочным господствующее в американских СМИ утверждение об «агрессии» России на Украине. Как пояснил эксперт в статье для American Conservative, к существующему положению дел привели многочисленные ошибки американского истеблишмента в отношениях с Россией после распада СССР.

В эпоху, когда вещание правит миром, различия между правдой и ложью, фактом и вымыслом потеряли свой смысл, сетует в статье для American Conservative экс-советник Госдепартамента США по российско-американским отношениям Джеймс Карден. Как отмечает автор, неоднократно опровергнутая теория о сговоре между Дональдом Трампом и российским правительством до сих пор остаётся предметом веры миллионов американцев, именно благодаря силе вещания.

Об украинском конфликте также есть общепризнанное суждение: «военных действий не было бы, если бы не агрессор Владимир Путин», констатирует эксперт. Однако это повествование не вмещает в себя реальной истории конфликта между Россией и Западом и «неизбежно затушёвывает природу текущего кризиса», предупреждает обозреватель.

Как поясняет специалист, в России, в отличие от США, история всё ещё является живой материей, а не стала достоянием книг, фильмов и музеев. «И если ещё свежи воспоминания о страданиях, перенесённых россиянами во время Второй мировой войны, то воспоминания об унизительном постсоветском десятилетии 1990-х годов, в течение которого Россия пережила крупнейший экономический и демографический крах, когда-либо зафиксированный в мирное время, ещё свежие», — пишет Карден.

По мнению автора, в умах нынешнего поколения лидеров России всё ещё живо наследие холодной войны и периода после распада СССР. Обозреватель вспоминает едкое замечание профессора политологии Девида Каллео о том, что «американское искусство государственного управления, похоже, было гораздо более просвещённым в начале холодной войны, чем после её окончания». Доказательством этого является, на взгляд автора статьи, то, «как американские политики, включая действующего президента, испортили американо-российские отношения в постсоветскую эпоху».

Ожидание, что Россия безропотно согласится играть подчинённую роль по отношению к американской империи и позволит превратить свою обширную сферу влияния в Восточной Европе и Центральной Азии «в плацдармы и взлётно-посадочные полосы для НАТО», неизбежно должно было закончиться разочарованием, уверен экс-дипломат. Идея о том, что Россия также согласится на американскую опеку в отношении своих внутриполитических дел, была ещё менее обоснованной.

В основе сегодняшней ситуации между двумя странами лежит и «катастрофическое» внедрение Западом финансового капитализма в американском стиле в ельцинской России, и серия «цветных революций» в ближнем зарубежье России, и вечные войны США после 11 сентября, и проводимая американцами политика расширения НАТО, полагает специалист.

В течение многих лет американские левые, правые и центристы убеждали силовиков, что Америке необходимо изменить свою политику в отношении России. Были предупреждения о том, что Россию нельзя победить в её ближнем зарубежье. Говорилось о том, что Киев, начав «антитеррористическую» кампанию против своих русскоязычных граждан, безрассудно настраивает Россию против себя. Были предостережения от смешивания интересов «этнонационалистических ультраправых группировок в Киеве и Львове (и их союзников в Варшаве, Риге, Таллине и Вильнюсе) с национальными интересами США». К многочисленным протестам президента Путина против расширения НАТО призывали относиться всерьёз, напоминает автор.

«Однако двухпартийная правящая элита Америки решила проигнорировать эти предупреждения — и результаты говорят сами за себя», — заключает экс-дипломат.