Forsal: Моравецкий призвал включить Польшу в программу НАТО о совместном использовании ядерного оружия

Планы Москвы разместить ядерное тактическое оружие в Белорусии озадачили Польшу, которая намерена как можно быстрее разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обратился ко всем странам-членам альянса, одновременно заметив, что главное решение всё-таки остаётся за американцами, сообщает Forsal.
«В связи с тем, что Россия намерена разместить ядерное тактическое оружие в Белорусии, мы ещё сильнее призываем НАТО к тому, чтобы мы могли принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил сегодня в ходе-пресс-конференции в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американских партнёров. «Мы заявляем о своей готовности быстрых действий в этом плане», — сказал глава польского правительства. «Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин занимается эскалацией разного рода угроз», — добавил он.
Forsal напоминает, что Nuclear Sharing — это программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия, в рамках которой ядерные боеголовки могут стать доступными для государств — членов альянса, не обладающих такого типа оружием. С 2009 года в рамках этой программы ядерное оружие США было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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