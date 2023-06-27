Gazeta Prawna: полная синхронизация — Моравецкий об укреплении польской армии и повышении её роли в составе НАТО

Премьер-министр Польши заявил, что его правительство задаёт направление на усиление основ государственной безопасности и защиту восточных границ путём существенных инвестиций в Войско польское. По сравнению с 2015 годом они выросли в четыре раза. Как сообщает Gazeta Prawna, всё это происходит при полной и слаженной синхронизации с НАТО и ЕС.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий вместе с министром национальной обороны Мариушем Блащаком в воскресенье посетили 18-й Белостокский разведывательный полк в городе Белосток. В своей речи премьер-министр заявил, что последние события в России показали, что власти этой страны страны непредсказуемы. Более того, он назвал Россию агрессивной и варварской страной, которая нападает на мирные страны. И украинский конфликт это только подтверждает.

В своей речи он также упрекнул предыдущие власти в том, что их военная доктрина обороны предполагала защиту страны на линии реки Висла. «То есть половина Польши на восток от Вислы должна была быть брошена на произвол варварских захватчиков, не так ли?» — задался вопросом он.

Моравецкий также рассказал, что он провёл много переговоров о ситуации в России на различных уровнях в рамках НАТО и ЕС. «Эти переговоры продемонстрировали, что мы находимся в полной и слаженной синхронизации…» — заверил премьер.

Более того, по его мнению, на сегодняшний день Польша становится всё сильнее в группе самого сильного военного альянса в мировой истории — НАТО. Одновременно он объяснил, что инвестиций в польские вооружённые силы никогда не бывает много. Залогом мощной армии он назвал сильное государство и хорошие государственные финансы.

«Сегодня мы выделяем почти в четыре раза больше средств, чем в 2015 году, на вооружение армии, оснащение армии, увеличение численности армии», — перечислил премьер-министр. По его оценкам, укрепляя польскую армию, правительство задаёт курс на усиление основ государственной безопасности. «Здесь всё более безопасно, на территории Восточной Польши всё больше армии — армии которая всё лучше вооружена», — добавил он. Большое значение имеют как заграничные закупки вооружения, так и его отечественное производство.

В свою очередь, министр национальной обороны Мариуш Блащак напомнил, что за восемь лет предыдущее правительство ликвидировано около 600 организационных единиц Войска польского. Сейчас их восстанавливают, а также создают новые.

По словам Блащака, сегодня польские власти сознательно укрепляют восточную часть страны. Этому способствует укрепление армии на востоке границы с Белоруссией и Калининградской областью, а также создание новых частей. «Войско польское обязано защищать каждый кусок польской земли», — подчеркнул министр.